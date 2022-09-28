ЖКХ

5 ответов на вопросы о новом перерасчете в платежках ЖКХ

В начале следующего года в квитанциях от управляек жильцов ждет сюрприз. Для одних приятный, а другим придется открывать кошелек. Всю страну по постановлению правительства ждет перерасчет. Псковичи с одним из самых маленьких на Северо-Западе тарифов на холодную воду оказались в наиболее выигрышном положении. Псковская Лента Новостей объясняет суть нововведения в ответах на 5 важных вопросов.

1. Что произошло?

Федеральное правительство еще 3 февраля приняло постановление №92. В силу оно вступило с 1 сентября. Свежие положения будут касаться начислений за весь 2022 год на содержание общедомового имущества. Цифры в квитанциях управляющие компании задним числом изменят после нового года. Но уже сейчас можно предпринять определенные действия, чтобы всем домом избежать шока от платежек.

2. О каких платежах идет речь?

В бланках на оплату от управляющих компаний есть строчка «КР на СОИ». Означает она «коммунальные ресурсы на содержание общего имущества». Раньше их называли ОДН - общедомовые нужды. Сюда входит электроэнергия для освещения подъезда и холлов, отопление этих же мест, вода, потраченная на их уборку. Но не только. В эту же категорию относят потери (например, дом щелястый, счетчик намотал тепло, но до батарей дошла только половина) и воровство. Украсть ресурсы можно, не выходя из собственной квартиры, что отразится в квитанциях соседей. Чуть дальше расскажем, как это происходит.

3. Что изменится в квитанциях?

Управляющие компании должны будут раз в году, с начала января до конца марта, сделать нехитрые математические действия. Сложить показания всех счетчиков, которые жильцы снимали в своих квартирах. Получившуюся сумму вычесть из показаний общедомового счетчика. Тогда станет понятно, сколько истратили тех самых «КР на СОИ». Условно говоря, сколько ведер воды вылила уборщица, смывая грязь с лестницы. Дальше управляйка сравнит получившуюся цифру с тем, за какое количество ресурсов жильцы уплатили фактически. Разницу или вернет (если заплатили больше, чем было нужно), или попросит доплатить.

4. А как сейчас платим?

По умолчанию, строчка «КР на СОИ» в квитанциях рассчитывается по нормативу. Он свой для каждого коммунального ресурса, зашитого в эту графу: тепла, электричества, холодной воды. Псков выигрывает битву за дешевый «КР на СОИ» за счет низкого тарифа на холодную воду. Специалисты МП города Пскова «Горводоканал» узнали, как обстоят дела у соседей по Северу-Западу. Посмотрели тарифы не только в областных и республиканский столицах, но и других наиболее крупных городах.

Псков оказался на третьем месте по дешевизне воды и канализации, отстав от лидеров совсем немного. В этом полугодии псковичи платят за куб холодной воды 29 рублей 54 копейки, за куб канализации 23 рубля 41 копейку. Совокупный тариф получился 52 рубля 95 копеек. Это буквально в разы ниже, чем в других городах.

Даже если не брать районы Крайнего Севера, все равно цены в Старой Руссе, в Боровичах соседней Новгородской области да и в самом Великом Новгороде (с которым псковичи часто любят сравнивать себя по разным параметрам) ощутимо выше. Этот невысокий тариф умножается на норматив СОИ. В Пскове это всего 0,034-0,005 куба на метр общей площади. В итоге, холодная вода на СОИ обходится жильцам стандартной двушки в Пскове рублей в 10-15.

5. Как уменьшить сумму перерасчета?

После перерасчета и сверки данных с общедомовым счетчиком может произойти следующая ситуация. Окажется, что дом потребил воды в разы больше, чем заложено в норматив. Не на 10 рублей с квартиры, а на 50. Доплатить попросят сразу за весь год. Почти 500 рублей разницы - сумма ощутимая даже с псковским низким тарифом. Поэтому уже сейчас собственникам стоит задуматься о проведении общего собрания. На нем можно принять решение, что сверка с общедомовым прибором учета будет не ежегодной, а ежемесячной. Сверять-то все равно придется, но проще размазать плату тонким слоем по всему году. То же самое касается счетчиков на другие коммунальные ресурсы.

Еще стоит начать наседать на свою управляющую компанию, чтобы та крепила платежную дисциплину. Потому что если кто-то из жильцов умышленно или непреднамеренно занижает показания внутриквартирного счетчика или вовремя их не передает, а то и вовсе избавился от прибора, то общедомовой счетчик покажет более высокую разницу между потребленным и оплаченным. Ее раскидают на всех соседей. Получается то самое воровство с залезанием в чужой карман. Эксперты в сфере ЖКХ советуют управляющим компаниям уже начинать работу, не дожидаясь марта и волны возмущения. В том числе, совершать поквартирный обход с контрольным снятием показаний со счетчиков. Но эта сторона вопроса - тема для отдельного разговора.

Юлия Магера