Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Показания счетчиков на даче
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
Топ клиник Пскова
Мечталлион Национальная Лотерея
озера, рыбалка, путешествия
изменения в комитете по ЖКХ
чем занять непоседу?
Формула счастливой семьи
магнит на электросчетчике
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё ЖКХ 28.09.2022 13:220 5 ответов на вопросы о новом перерасчете в платежках ЖКХ 28.09.2022 15:400 Котельная №5 в Великих Луках временно прекратила подачу теплоносителя 28.09.2022 13:220 5 ответов на вопросы о новом перерасчете в платежках ЖКХ 28.09.2022 13:080 За магнит на электросчетчике великолучанин заплатит 220 тысяч рублей штрафа 28.09.2022 10:150 Управляющую компанию хотят лишать лицензии за нарушения даже в одном доме 27.09.2022 14:370 Мобилизованных и их семьи освободили от пеней по ЖКХ
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 21.09.2022 09:380 Стало известно, кого коснётся мобилизация в России 21.09.2022 15:560 Что делать работодателю при мобилизации сотрудника, рассказали эксперты 22.09.2022 14:523 В России планируют ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами  28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

5 ответов на вопросы о новом перерасчете в платежках ЖКХ

28.09.2022 13:22|ПсковКомментариев: 0

В начале следующего года в квитанциях от управляек жильцов ждет сюрприз. Для одних приятный, а другим придется открывать кошелек. Всю страну по постановлению правительства ждет перерасчет. Псковичи с одним из самых маленьких на Северо-Западе тарифов на холодную воду оказались в наиболее выигрышном положении. Псковская Лента Новостей объясняет суть нововведения в ответах на 5 важных вопросов.

 

1. Что произошло?

Федеральное правительство еще 3 февраля приняло постановление №92. В силу оно вступило с 1 сентября. Свежие положения будут касаться начислений за весь 2022 год на содержание общедомового имущества. Цифры в квитанциях управляющие компании задним числом изменят после нового года. Но уже сейчас можно предпринять определенные действия, чтобы всем домом избежать шока от платежек.

2. О каких платежах идет речь?

В бланках на оплату от управляющих компаний есть строчка «КР на СОИ». Означает она «коммунальные ресурсы на содержание общего имущества». Раньше их называли ОДН - общедомовые нужды. Сюда входит электроэнергия для освещения подъезда и холлов, отопление этих же мест, вода, потраченная на их уборку. Но не только. В эту же категорию относят потери (например, дом щелястый, счетчик намотал тепло, но до батарей дошла только половина) и воровство. Украсть ресурсы можно, не выходя из собственной квартиры, что отразится в квитанциях соседей. Чуть дальше расскажем, как это происходит.

3. Что изменится в квитанциях?

Управляющие компании должны будут раз в году, с начала января до конца марта, сделать нехитрые математические действия. Сложить показания всех счетчиков, которые жильцы снимали в своих квартирах. Получившуюся сумму вычесть из показаний общедомового счетчика. Тогда станет понятно, сколько истратили тех самых «КР на СОИ». Условно говоря, сколько ведер воды вылила уборщица, смывая грязь с лестницы. Дальше управляйка сравнит получившуюся цифру с тем, за какое количество ресурсов жильцы уплатили фактически. Разницу или вернет (если заплатили больше, чем было нужно), или попросит доплатить.

4. А как сейчас платим?

По умолчанию, строчка «КР на СОИ» в квитанциях рассчитывается по нормативу. Он свой для каждого коммунального ресурса, зашитого в эту графу: тепла, электричества, холодной воды. Псков выигрывает битву за дешевый «КР на СОИ» за счет низкого тарифа на холодную воду. Специалисты МП города Пскова «Горводоканал» узнали, как обстоят дела у соседей по Северу-Западу. Посмотрели тарифы не только в областных и республиканский столицах, но и других наиболее крупных городах.

Псков оказался на третьем месте по дешевизне воды и канализации, отстав от лидеров совсем немного. В этом полугодии псковичи платят за куб холодной воды 29 рублей 54 копейки, за куб канализации 23 рубля 41 копейку. Совокупный тариф получился 52 рубля 95 копеек. Это буквально в разы ниже, чем в других городах.

Даже если не брать районы Крайнего Севера, все равно цены в Старой Руссе, в Боровичах соседней Новгородской области да и в самом Великом Новгороде (с которым псковичи часто любят сравнивать себя по разным параметрам) ощутимо выше. Этот невысокий тариф умножается на норматив СОИ. В Пскове это всего 0,034-0,005 куба на метр общей площади. В итоге, холодная вода на СОИ обходится жильцам стандартной двушки в Пскове рублей в 10-15.

5. Как уменьшить сумму перерасчета?

После перерасчета и сверки данных с общедомовым счетчиком может произойти следующая ситуация. Окажется, что дом потребил воды в разы больше, чем заложено в норматив. Не на 10 рублей с квартиры, а на 50. Доплатить попросят сразу за весь год. Почти 500 рублей разницы - сумма ощутимая даже с псковским низким тарифом. Поэтому уже сейчас собственникам стоит задуматься о проведении общего собрания. На нем можно принять решение, что сверка с общедомовым прибором учета будет не ежегодной, а ежемесячной. Сверять-то все равно придется, но проще размазать плату тонким слоем по всему году. То же самое касается счетчиков на другие коммунальные ресурсы.

Еще стоит начать наседать на свою управляющую компанию, чтобы та крепила платежную дисциплину. Потому что если кто-то из жильцов умышленно или непреднамеренно занижает показания внутриквартирного счетчика или вовремя их не передает, а то и вовсе избавился от прибора, то общедомовой счетчик покажет более высокую разницу между потребленным и оплаченным. Ее раскидают на всех соседей. Получается то самое воровство с залезанием в чужой карман. Эксперты в сфере ЖКХ советуют управляющим компаниям уже начинать работу, не дожидаясь марта и волны возмущения. В том числе, совершать поквартирный обход с контрольным снятием показаний со счетчиков. Но эта сторона вопроса - тема для отдельного разговора.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 152 человека
28.09.2022, 16:020 Алексей Несмашный войдет в состав совета футбольного клуба «Псков» 28.09.2022, 15:530 СберБилет поможет псковичам отслеживать свои поездки на общественном транспорте 28.09.2022, 15:400 Котельная №5 в Великих Луках временно прекратила подачу теплоносителя 28.09.2022, 15:340 Оценка моральных страданий стала темой обсуждения в суде по делу о резонансном ДТП под Стяглами
28.09.2022, 15:270 «PROПРАВО»: Принудительные меры воспитательного воздействия на подростков. ВИДЕО 28.09.2022, 15:160 Дмитрий Шахов заявил об отсутствии нареканий по поводу выборов-2022 в регионе 28.09.2022, 15:080 Из-за мобилизации псковский ЗАГС готов расписать молодоженов в ускоренном порядке 28.09.2022, 15:010 Современный шахматный клуб открыли в Пыталовском районе
28.09.2022, 14:460 Юрист рассказал, что делать с попавшим под мобилизацию сотрудником 28.09.2022, 14:410 По решению суда в двух деревнях Псковской области сделают освещение на дорогах 28.09.2022, 14:320 Учреждение Дня памяти жителей сожженных деревень обсудили в областном Собрании 28.09.2022, 14:290 Видеофакт: Отъезд мобилизованных жителей Пскова
28.09.2022, 14:180 Более 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 28.09.2022, 14:040 «Экосреда»: «Экодвиж» и развитие эковолонтерства в Псковской области. ВИДЕО 28.09.2022, 13:550 ВТБ запускает обмен бонусов на рубли в программе лояльности 28.09.2022, 13:500 Посольство США рекомендует американцам покинуть Россию
28.09.2022, 13:461 Порховича осудили за копирование данных абонентов мобильной связи 28.09.2022, 13:330 Урожай кабачков собрали на полях Псково-Печерского монастыря. ФОТО 28.09.2022, 13:290 В псковском парламенте поддержали инициативу карельских коллег об увеличении объема практики студентов-медиков 28.09.2022, 13:220 5 ответов на вопросы о новом перерасчете в платежках ЖКХ
28.09.2022, 13:160 Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области 28.09.2022, 13:140 Внесение изменений в Семейный кодекс обсудили в псковском парламенте 28.09.2022, 13:080 За магнит на электросчетчике великолучанин заплатит 220 тысяч рублей штрафа 28.09.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Шаховым
28.09.2022, 12:580 Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября 28.09.2022, 12:520 Депутаты не поддержали предложение псковских «Новых людей» о покупке автомобилей на средства регионального маткапитала 28.09.2022, 12:450 Дом-памятник XIX века в центре Пскова выставили на продажу 28.09.2022, 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника
28.09.2022, 12:360 Житель Красногородска украл 400 килограммов сыра с бывшего места работы 28.09.2022, 12:261 ВТБ проведет хакатон для ИТ-специалистов с призовым фондом более 1 млн рублей 28.09.2022, 12:170 Традиционный осенний месяц чистоты пройдет в Пскове 28.09.2022, 12:120 Новый закон будет регулировать опеку и попечительство в Псковской области
28.09.2022, 12:091 Псковская область заняла 52 место в РФ по числу случаев заражения COVID-19 за сутки 28.09.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 28.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 сентября 28.09.2022, 11:560 Опубликована афиша Псковского театра драмы на октябрь
28.09.2022, 11:551 Хождение по электронным мукам: почему попасть в Пскове к врачу через Интернет – целая проблема 28.09.2022, 11:440 Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в начале октября 28.09.2022, 11:400 В Псковской области ищут женщину, которая не выходит на связь с родными более 10 лет 28.09.2022, 11:320 «Собственной персоной»: Дмитрий Шахов об итогах выборов и актуальных вызовах года
28.09.2022, 11:240 МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области 28.09.2022, 11:160 Могут ли мобилизовать фермеров и детей военных, рассказали эксперты 28.09.2022, 11:100 Зооволонтер спасла в Пскове кошку с гниющим ухом 28.09.2022, 11:000 Apple сворачивает планы по увеличению выпуска iPhone 14 из-за низкого спроса - Bloomberg
28.09.2022, 10:510 В озере Полистовского заповедника обнаружили 30 лесковых сетей 28.09.2022, 10:450 Мужчина погиб в результате съезда автомобиля в кювет в Псковском районе. ФОТО 28.09.2022, 10:410 Дополнительная мера соцподдержки многодетных появится в Псковской области 28.09.2022, 10:340 До 70 тысяч рублей смогут направить псковские семьи из средств маткапитала на покупку газового оборудования
28.09.2022, 10:300 Просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации направили в Минюст 28.09.2022, 10:210 «Экосреда»: «Экодвиж» и развитие эковолонтерства в Псковской области 28.09.2022, 10:150 Управляющую компанию хотят лишать лицензии за нарушения даже в одном доме 28.09.2022, 10:092 Общественный совет планируют создать при Псковском областном Собрании
28.09.2022, 10:000 Родителям детей-инвалидов предложили дать отсрочку от призыва 28.09.2022, 09:450 Артснаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Печорском районе 28.09.2022, 09:300 Пушкиногорскому предприятию предстоит возместить ущерб природе 28.09.2022, 09:150 Эксперт рассказал о подготовке призванных из запаса россиян
28.09.2022, 09:000 Новые контрольные и углубленное изучение некоторых предметов появятся в школьной программе России 28.09.2022, 08:550 Колл-центр по вопросам частичной мобилизации работает в Псковской области ежедневно 28.09.2022, 08:450 Врач перечислила продукты, которые помогут побороть осеннюю сонливость 28.09.2022, 08:380 В одном из регионов России сократили число жителей, подлежащих частичной мобилизации
28.09.2022, 08:310 Лису заметили на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 28.09.2022, 08:150 Международный день всеобщего доступа к информации отмечают 28 сентября 28.09.2022, 07:571 Стрелок из Ижевска готовился к преступлению год 28.09.2022, 07:460 Европейская Россия оказалась во власти чрезвычайно обширного вихря
28.09.2022, 07:360 Фотофакт: Густой туман опустился на Псков 28.09.2022, 07:181 Юрист рассказал о новом формате водительских прав с 1 октября 28.09.2022, 06:590 Цены на товары для мобилизованных выросли в России 27.09.2022, 23:480 Избиратели поддержали вхождение ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ
27.09.2022, 23:310 Власти назвали фейком информацию об эвакуации всех жителей Великих Лук 27.09.2022, 23:070 Названы случаи, когда мобилизованные не проходят подготовку 27.09.2022, 22:540 Конфликт подруг из-за мужчины закончился убийством топором 27.09.2022, 22:000 Псковичам напомнили о возможности обратиться к приставам без предварительной записи
27.09.2022, 21:570 Опубликованы первые результаты референдумов по ЛДНР, Запорожской и Херсонской областям 27.09.2022, 21:500 Более 10 преступников задержали псковские полицейские с белорусскими коллегами 27.09.2022, 21:400 Специалист ответит на вопросы псковичей о противодействии коррупции 27.09.2022, 21:391 Нарушившие запрет грибники столкнулись с нашествием змей в лесах Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru