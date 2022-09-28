ЖКХ

Почти 900 домовладений подключили к газу в Псковской области

Почти 900 домовладений подключили к газу в Псковской области в ходе программы догазификации. Об этом сообщила председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По состоянию на 29 сентября в Псковской области в целом в рамках догазификации: подано заявок более 18 тысяч, принято заявок 13966, отклонено заявок 4118, заключено договоров 12923 (93% от принятых заявок), выполнено договоров до границ участков 6201 (48% от заключенных договоров), выполнено подключений 893 (7% от заключенных договоров). Именно это показывает конечный результат программы. Большинство жителей не заключают договоры с Газпромом», - отметила она.

Потенциал догазификации Псковской области согласно сводному плану-графику составляет 24 546 домовладений в 132 населенных пунктах 16 муниципальных образований.

По показателю принятых заявок на догазификацию следует отметить работу с населением администрации города Великие Луки, где процент принятых заявок на догазификацию по отношению к потенциалу составляет 101%, подчеркнула Елена Пилипенко. Самый низкий показатель по принятым заявкам в Печорском районе - 28% от потенциала догазификации, сказала она.

«Процент заключенных договоров на догазификацию по отношению к принятым заявкам во всех 16 догазифицируемых муниципальных образованиях области составляет более 95%. По количеству договоров, в рамках которых газопроводы доведены до границ земельных участков заявителей, лидирует Дновский район (80% от заключенных договоров), наименьший показатель в Локнянском районе - 3%. Более всего в рамках догазификации выполнено подключений в Псковском районе (2% от количества заключенных договоров). Отсутствуют подключения в Бежаницком, Дновском и Куньинском районах», - добавила председатель комитета.