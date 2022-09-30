Сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» ведут ремонтные работы на улице Текстильной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»
Рядом с кафе «Усадьба» с 7.00 ведутся ремонтные работы в месте, где труба от воздушной части трассы переходит в тепловую камеру. Сотрудники спустили теплоноситель и приступили к ремонтным работам.
На другой стороне дороги из-за утечки камера наполнилась теплоносителем, который несколько мешает выполнять работы по модернизации тепловой камеры на участке №6. «С этим мы довольно быстро справимся, откачаем теплоноситель и приступаем», – уточнили в пресс-службе.
Ремонтно-строительный участок предприятия закончил свою часть работ по изоляции/герметизации камеры, но есть некоторые конструктивные элементы, которых там пока не хватает: полноценных крышек и лестниц, чтобы можно было обслуживать данное инженерное сооружение.
По словам сотрудников предприятия, подобная история происходит и с крышками люков: они часто пропадают не только с тепловых камер, но и со смотровых и канализационных колодцев.
«Сотрудники ремонтной службы придумали, как с этим бороться. В крышке высверливается небольшое отверстие, куда просовывается металлический трос, который приваривается к лестнице, а вторая часть вытаскивается наружу, где заклёпывается и приваривается к крышке. В случае попытки кражи злоумышленники сталкиваются с барьерами, которые их ставят в тупик, и они оставляют имущество предприятия в покое», – рассказали в компании.
В ПТС призвали псковичей, ставшими свидетелями кражи люков или случаев вандализма на теплотрассах, звонить в полицию (единый номер - 112) или в дежурно-диспетчерскую службу предприятия (66-04-52).