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ЖКХ

«Псковские тепловые сети» ведут ремонтные работы на улице Текстильной

03.10.2022 13:23|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» ведут ремонтные работы на улице Текстильной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

Рядом с кафе «Усадьба» с 7.00 ведутся ремонтные работы в месте, где труба от воздушной части трассы переходит в тепловую камеру. Сотрудники спустили теплоноситель и приступили к ремонтным работам.

«К огромному счастью, наше предприятие готовится к ремонтным работам, так что производить экстренного раскопа не пришлось, всё уже было готово заранее. Работникам ремонтной службы предприятия оставалось только ликвидировать утечку и заполнить трассу. Все работы прошли в рабочее время, так что жители, которые находились на работе, ничего и понять не успели. Так как всё было сделано оперативно и качественно», – отметили на предприятии. 

На другой стороне дороги из-за утечки камера наполнилась теплоносителем, который несколько мешает выполнять работы по модернизации тепловой камеры на участке №6. «С этим мы довольно быстро справимся, откачаем теплоноситель и приступаем», – уточнили в пресс-службе.

Ремонтно-строительный участок предприятия закончил свою часть работ по изоляции/герметизации камеры, но есть некоторые конструктивные элементы, которых там пока не хватает: полноценных крышек и лестниц, чтобы можно было обслуживать данное инженерное сооружение.

«Всё изготавливается прямо на месте. Из старого конвективного пучка (попросту говоря – металлических трубочек), который появился после разборки старых котлов, а здесь они очень пригодились для сварки из них лестницы. Только вот нельзя просто взять и сварить лестницу, к ней нужно приварить специальные "уши", которые не дадут достать эту лестницу из тепловой камеры. Сложно понять, для чего такое инженерное решение применено, но давайте вспомним, из чего состоит эта самая лестница. Правильный ответ – металл. А в последнее время случаи воровства металлических изделий значительно возросли», – отметили в ПТС.

По словам сотрудников предприятия, подобная история происходит и с крышками люков: они часто пропадают не только с тепловых камер, но и со смотровых и канализационных колодцев.

«Сотрудники ремонтной службы придумали, как с этим бороться. В крышке высверливается небольшое отверстие, куда просовывается металлический трос, который приваривается к лестнице, а вторая часть вытаскивается наружу, где заклёпывается и приваривается к крышке. В случае попытки кражи злоумышленники сталкиваются с барьерами, которые их ставят в тупик, и они оставляют имущество предприятия в покое», – рассказали в компании.

В ПТС призвали псковичей, ставшими свидетелями кражи люков или случаев вандализма на теплотрассах, звонить в полицию (единый номер - 112) или в дежурно-диспетчерскую службу предприятия (66-04-52). 

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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