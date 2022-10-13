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Псковский «Экопром» продолжает бороться за чистоту на острове имени Залита

Филиал ООО «Экопром» продолжает работу по очистке острова имени Залита и подготовке его к зимнему периоду. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в этот раз большую часть собираемого мусора составили крупногабаритные отходы: диваны, тумбочки, разобранные шкафы и так далее.

«Вывоз мусора с острова начался на прошлой неделе, так как уровень воды не позволял сделать этого раньше. На данный момент это уже третий вывоз за прошедшие две недели. За все это время вывозилась только одно место накопления, находящееся на возвышенности острова», - поделились в пресс-службе.

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Ближе к вечеру корабль отплыл от острова и прибыл к причалу в деревне Большая Толба, где ломовоз за считаные минуты загрузил в борт всё содержимое, добавили в компании.