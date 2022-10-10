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«Экопром» продолжает наводить порядок на острове имени Залита

«Экопром» продолжает наводить порядок на острове имени Залита. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Пока позволяют погодные условия, филиал ООО "Экопром" продолжает вывозить мусор с острова имени Залита. Целый корабль мусора вновь был загружен и доставлен в деревню Большая Толба», - отметили в пресс-службе.

Напомним, 5 октября псковский регоператор начал осеннюю кампанию по уборке острова перед зимой.

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«Работы по приведению в порядок двух точек накопления будут продолжены до наведения полной чистоты на острове», - заверили в пресс-службе.