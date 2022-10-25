ЖКХ

Подготовка к строительству станции умягчения воды продолжается в Пскове

В Пскове продолжается подготовка к строительству станции умягчения воды. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выделены деньги. В ближайшее время будет заключение контракта, он двухлетний. До конца 2023 года она должна быть построена», - сказал Сергей Грахов. Финансирование составляет 527 млн рублей.

«Отдельное спасибо за чистую воду в городе Пскове. Молодцы», - похвалил работу комитета вице-спикер Александр Братчиков и подчеркнул значимость того, что на реализацию инфраструктурных проектов по линии ЖКХ в этом году привлекли более миллиарда рублей.