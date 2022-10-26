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Олег Брячак попросил обратить внимание на грамотную рекультивацию свалок

Лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты – за правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак попросил обратить внимание на грамотную рекультивацию свалок, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Важно обратить внимание, чтобы свалки грамотно рекультивировали. Особенно беспокоит свалка на острове Белов, которая находится прямо на берегу Псковского озера, справа от пристани. Не установлены контейнеры, и вывоз мусора не налажен. Люди борются с ним сами, они его сжигают», – рассказал Олег Брячак в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 27 октября.

Он отметил, что нужно прививать жителям региона культуру раздельного сбора мусора. «Нужно разрабатывать комплекс мер и следовать графику по глубине переработки мусора, чтобы как можно меньше его было на полигоне. От этого зависит наше с вами здоровье», – резюмировал депутат.