ЖКХ

Нормативы состава сточных вод хотят изменить в Пскове

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», хотят изменить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

Депутаты Псковской городской Думы рассмотрели соответствующий вопрос на первом заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, оно состоялось в четверг, 27 октября, под председательством Юрия Бурлина. В мероприятии приняли участие представители администрации Пскова и бизнес-сообщества города.

После обсуждения было решено отправить данный вопрос на доработку, работа над проектом продолжится.

Всего в повестке дня значилось два вопроса. Одним из них был вопрос об изменении прогнозного плана предоставления жилой площади по договорам аренды жилых помещений администрацией города на 2022 год.

Как пояснил начальник управления по учёту и распределению жилой площади Сергей Хмелев, в администрацию Пскова поступило ходатайство от областного Центра лечебной педагогики с просьбой предоставить в аренду квартиру для сопровождаемого проживания граждан с ментальной инвалидностью. Члены комитета вынесли решение рекомендовать председателю ПГД включить этот вопрос в повестку дня очередной сессии гордумы.