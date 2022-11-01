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ЖКХ

Первые домовладения газифицировали в палкинском Лещихино

03.11.2022 15:33|ПсковКомментариев: 0

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетям газоснабжения первые пять домовладений в деревне Лещихино Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании. 

Фото: АО «Газпром газораспределение Псков»

Для газификации населённого пункта был построен распределительный газопровод протяженностью 1,4 км. Подключиться к природному газу смогут 26 домовладений. С жителями деревни заключили 25 договоров на догазификацию, все они исполнены – газовые сети построены до границ земельных участков.

«Все дома практически готовы к приёму природного газа. На днях подключаем следующие пять. Остальным разъяснили, какие документы нужно предоставить для ускорения подключения», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Теги: #Палкинский район #регион60 #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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