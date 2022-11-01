ЖКХ

Первые домовладения газифицировали в палкинском Лещихино

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетям газоснабжения первые пять домовладений в деревне Лещихино Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: АО «Газпром газораспределение Псков»

Для газификации населённого пункта был построен распределительный газопровод протяженностью 1,4 км. Подключиться к природному газу смогут 26 домовладений. С жителями деревни заключили 25 договоров на догазификацию, все они исполнены – газовые сети построены до границ земельных участков.

«Все дома практически готовы к приёму природного газа. На днях подключаем следующие пять. Остальным разъяснили, какие документы нужно предоставить для ускорения подключения», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.