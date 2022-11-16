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Контейнеры для ТКО выставили в Стругокрасненском районе

16.11.2022 21:31|ПсковКомментариев: 0

Контейнеры для ТКО выставили в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Фото: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Региональный оператор по обращению с ТКО работает над выставлением контейнеров на оборудованные контейнерные площадки.

«Сегодня было выставлено три контейнера в населенных пунктах Марьинской волости Стругокрасненского района: деревнях Пламя, Яблонец и Ольгино», – отметили в пресс-службе.

В связи с установкой контейнеров мешковой сбор в данных населенных пунктах отменяется, а вывоз будет осуществляться в первую и третью субботу месяца.

Теги: #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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