Контейнеры для ТКО выставили в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».
Фото: ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)
Региональный оператор по обращению с ТКО работает над выставлением контейнеров на оборудованные контейнерные площадки.
«Сегодня было выставлено три контейнера в населенных пунктах Марьинской волости Стругокрасненского района: деревнях Пламя, Яблонец и Ольгино», – отметили в пресс-службе.
В связи с установкой контейнеров мешковой сбор в данных населенных пунктах отменяется, а вывоз будет осуществляться в первую и третью субботу месяца.