ЖКХ

Андрей Маковский предлагает проверить добросовестность подрядчиков по догазификации

Проверить добросовестность подрядчиков по догазификации призвал лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В деревнях Богданово и Видовичи подрядчики начали работы, но потом свернулись и ушли», - сказал он и попросил проверить работу подрядчиков, насколько они добросовестно ее выполняют.

«Возьму на контроль и отвечу письменно», - ответил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.