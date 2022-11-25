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Аварийные бригады Горводоканала устраняют утечку на Завеличье

25.11.2022 14:18|ПсковКомментариев: 0

Авария произошла на водоводе диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города «Горводоканал».

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

По имеющейся информации, в настоящее время все абоненты этого микрорайона остаются с водой. Аварийно-восстановительные бригады приступили к устранению причин и последствий утечки. Работают люди и спецтехника.

«Просим горожан не впадать в панику и сохранять спокойствие, специалисты водоканала делают все возможное, чтобы жители Пскова вернулись к комфортным условиям как можно скорее», - прокомментировали в пресс-службе.

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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