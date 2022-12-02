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ЖКХ

Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

03.12.2022 10:07|ПсковКомментариев: 0

Жильцы имеют право отказаться от дополнительных услуг, предоставляемых управляющей компанией, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт подчеркнула, что от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, электро- и газоснабжения, отопления, поставок ресурсов отказаться нельзя, пишет РИА Новости.

При этом могут исключить из договора оказания дополнительных услуг, например, страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, консьерж. По ее словам, отказаться от неактуальных предложений управляющей компании разрешается согласно российскому законодательству.

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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