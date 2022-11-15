ЖКХ

Шесть способов сэкономить на услугах ЖКХ перечислили псковичам

Шесть способов сэкономить на коммунальных платежах жителям Псковской области предоставила управляющая компания «Новый квартал». Рекомендации размещены в Telegram-канале компании.

Для экономии на коммунальных платежах псковичам предлагают:

Установить счетчики.

За свет и воду без счетчиков оплата начисляется по нормативам с повышающим коэффициентом. Фактическое потребление может оказаться гораздо ниже, пояснили эксперты.

Отключить ненужные услуги.

Зачастую не используется домашний телефон или его стоит перевести на повременный тариф без абонентской платы, предложили в компании.

Заменить лампы на светодиодные.

При аналогичной яркости света они потребляют меньше электроэнергии.

Выключать приборы.

Уходя из дома, стоит выключать из сети всё, что не используется. Пассивное потребление электроэнергии — это тоже расходы, подчеркнули в «управляйке».

Использовать льготы.

Они есть у инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других категорий плательщиков. Регионы могут установить льготы для многодетных семей, ветеранов труда, пенсионеров.

Оформить субсидию.

Если расходы на коммунальные услуги больше регионального норматива, можно получить компенсацию — до 100% суммы по квитанциям, отметили в компании.