Шесть способов сэкономить на услугах ЖКХ перечислили псковичам

Шесть способов сэкономить на коммунальных платежах жителям Псковской области предоставила управляющая компания «Новый квартал». Рекомендации размещены в Telegram-канале компании.
Для экономии на коммунальных платежах псковичам предлагают:
За свет и воду без счетчиков оплата начисляется по нормативам с повышающим коэффициентом. Фактическое потребление может оказаться гораздо ниже, пояснили эксперты.
Зачастую не используется домашний телефон или его стоит перевести на повременный тариф без абонентской платы, предложили в компании.
При аналогичной яркости света они потребляют меньше электроэнергии.
Уходя из дома, стоит выключать из сети всё, что не используется. Пассивное потребление электроэнергии — это тоже расходы, подчеркнули в «управляйке».
Они есть у инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других категорий плательщиков. Регионы могут установить льготы для многодетных семей, ветеранов труда, пенсионеров.
Если расходы на коммунальные услуги больше регионального норматива, можно получить компенсацию — до 100% суммы по квитанциям, отметили в компании.