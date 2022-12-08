ЖКХ

Своевременно расчищать площадки для ТКО от снега призвал «Экопром»

Несмотря на погодные условия, машины филиала ООО «Экопром» продолжают вывозить мусор согласно установленному графику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба ООО «Экопром»

«Зима – особенный период работы филиала ООО "Экопром". Машины замерзают, выходят из строя. Дороги скользкие и неровные, плохая видимость, особенно в условиях снегопада. Поздно светает и рано темнеет. Из-за сильных снегопадов и метелей на дороге порой ничего не видно и в двух шагах. Падающий снег рассеивает свет фар и искажает очертание дороги. В пути при небольшом ветре на дороге часто образуются сугробы, наметы, наносы. Это лишь малая часть трудностей, с которыми встречаются наши водители», - рассказали в пресс-службе.

Другое дело, когда дорога полностью занесена снегом, образовались сугробы и ее никто даже не пытался расчистить. Проехать в таких условиях водителю не представляется возможным на любой машине, уточнили в филиале компании.

«Филиал ООО "Экопром" обращается к главам муниципальных образований и руководителям управляющих организаций своевременно принимать меры по расчистке контейнерных площадок для сбора ТКО и дорог к ним, чтобы не препятствовать оказанию услуги по вывозу мусорных отходов», - добавили в пресс-службе.