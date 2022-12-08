ЖКХ

Люди в районах сортируют пластик лучше — директор псковского «Экопрома»

Население районов Псковской области более качественно сортирует отходы, чем жители областного центра. Об этом директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«Как ни странно, в районах намного качественнее к этому относится население, чем в городе. Здесь кладут в контейнеры всё вместе: и ТКО, и пластик. Но главное, что на каждом баке для пластика есть наклейка, видно, что туда нужно класть именно пластик, но тем не менее наши сотрудники из раза в раз наблюдают картину, когда в контейнерах для отсортированного мусора на 60% оказываются ТКО», - заметил Александр Киселев.

Он подчеркнул, что прививать культуру обращения с отходами необходимо с детства, и только общими усилиями население Псковской области сможет прийти к экологичности.