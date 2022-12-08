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ЖКХ

Биологические очистные сооружения канализации модернизировали в Великих Луках

13.12.2022 16:40|ПсковКомментариев: 0

Работы по модернизации биологических очистных сооружений канализации завершили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по строительству и ЖКХ.

Проект реализован с участием средств Фонда развития территорий. Коммунальной услугой обеспечили более 90 тысяч человек - все население муниципального образования. Необходимость проведения модернизации очистных сооружений связана с длительным сроком эксплуатации устаревшего оборудования, которое использовалось более 40 лет и находилось в предаварийном состоянии.

Реализация проходила в два этапа. В 2021 году провели реконструкцию второй очереди зданий и сооружений очистки стоков на биологических очистных сооружениях.

«Это позволило улучшить качество очищенной воды, сбрасываемой в природный водоток – реку Лазавица и далее – в реку Ловать. Кроме того, выполнение работ позволило механизировать процесс очистки стоков. В ноябре этого года завершили второй этап – модернизацию воздуходувной станции и аэротенков на очистных сооружениях», - рассказали в комитете.

Для эффективного удаления органических загрязнений, в том числе таких, как азот и фосфор, приняли решение модернизировать аэротенки с внедрением технологии с делением на зоны дефосфотации, денитрификации и нитрификации.

Как отметили в комитете, за счет большей подачи кислорода в аэротенки увеличена глубина очистки, что улучшит качество сбрасываемой воды. Замена воздуходувного и насосного оборудования обеспечила уровень надежности биологической очистки сточных вод, а использование энергоэффективных насосов способствует снижению энергопотребления системы водоотведения. Первые результаты лабораторных исследований уже показали улучшение качества очищенных сточных вод.

«В результате выполнения работ по модернизации фактическая мощность очистных сооружений увеличилась до 30 тысяч кубометров в сутки. Экономический эффект от реализации проекта даст экономию в затратах на потреблении электроэнергии в размере 264 тысяч кВт/ч на сумму 1 700 000 рублей в год», - добавили в комитете.

Теги: #великие луки #модернизация #водоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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