ЖКХ

Что мешает работе мусоровозов, разъяснил региональный оператор по обращению с ТКО

Что мешает работе мусоровозов, разъяснил региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»). «По закону региональный оператор несет ответственность за отходы с момента их погрузки в мусоровоз. Для оказания этой услуги, должен быть обеспечен проезд крупногабаритной техники, отвечающий условиям погрузочно-разгрузочных работ, в том числе и позволяющий маневрирования автомобильного транспорта. И это — обязанность администраций и управляющих компаний. Сами мусоровозы ездят без срывов, чётко по графику, под контролем системы ГЛОНАСС», - сообщили в компании и отметили, что недостаточная очистка придомовых территорий и проездов мешает работе мусоровозов.

«Региональный оператор по обращению с ТКО ежедневно фиксирует десятки случаев, когда к площадке подъехать невозможно. А ведь достаточно всего один раз не вывезти мусорные баки, и на следующий день вокруг них образуется стихийная свалка.

Состояние самих площадок также оставляет желать лучшего. Контейнеры зарыты в снежной каше или вмёрзли колесами в лёд.

Узкие улицы, наставленные машины, перекрытый машинами доступ к контейнерной площадке – все это усложняет работу по вывозу мусора.

Все случаи фиксируются в момент нахождения экипажа на проблемной площадке и передаются в отдел контроля регионального оператора.

Заметив переполненный контейнер во дворе дома, обратите внимание на состояние самой площадки, на наличие подъезда к ней, на возможность выкатить мусорные баки.

Наверняка вы заметите, что подъезд к ней завален горой не убранного снега и вытащить контейнер с отходами невозможно. Дорога, по которой может проехать легковой автомобиль, не предназначена для проезда крупногабаритной техники. Дорога почищена, но отсутствует возможность для маневрирования.

Как только препятствие будет ликвидировано, доступ к контейнерам будет свободен, работники вернутся на место и завершат свою работу», - заключили в компании.