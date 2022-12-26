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ЖКХ

Ливнёвка. Начало. В поисках решения

26.12.2022 12:18|ПсковКомментариев: 0

Проблемные вопросы эксплуатации ливневой канализации обсудили представители водоканала Пскова с коллегами из Новгорода. 

 

Делегация МП г. Пскова «Горводоканал» с рабочим визитом посетила водоканал Великого Новгорода. Принимающая сторона оказала радушный прием, организовала заседание «круглого стола», где коллеги смогли обменяться мнениями, обсудить вопросы тарифообразования, экологические и правовые аспекты, а также ознакомились со структурой цеха обслуживания и эксплуатации ливневой канализации.

Как известно, в Пскове идет процесс передачи в хозяйственное ведение Горводоканала системы ливневой канализации города. Вопрос передачи сложный и требует проработки огромного пласта информации: от актуализации зоны действия ливневой канализации до расчета необходимых затрат на обслуживание. Новгородский водоканал в 2017 году прошел этот путь и готов поделиться своим опытом и наработками по этому вопросу, т.к. у водоканала Пскова пока нет опыта обслуживания таких систем. Опыт новгородских коллег по принятию, оформлению и эксплуатации системы ливневой канализации позволит избежать ошибок, связанных с процедурой передачи и дальнейшим обслуживанием сетей так называемой «ливнёвки». 

В ходе рабочего визита в водоканал Новгорода делегация из Пскова также посетила станцию первого подъема поверхностного водозабора, где специалисты узнали, что вода в реке Волхов существенно отличается по показателям от воды в реке Великой. Вода в Пскове имеет высокую цветность и малую мутность, а в Новгороде – наоборот. Это требует применения несколько иной технологии водоподготовки и другой комбинации реагентов.

Руководство водоканала Пскова пригласило делегацию новгородских коллег посетить наше предприятие с ответным визитом. Кроме того, стороны планируют заключить соглашение о сотрудничестве и партнерских взаимоотношениях по аналогии с тем, что подписано в этом году между водоканалами Пскова и Сочи.

Подготовлено пресс-службой МП города Пскова «Горводоканал»

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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