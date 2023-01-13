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Олег Басников: Догазификация в Псковской области взяла курс на ускорение

13.01.2023 15:02|ПсковКомментариев: 0

По всей России благодаря программе догазификации до границ более 500 тысяч домовладений построены газовые сети. В Псковской области программу реализует АО «Газпром газораспределение Псков». О предварительных итогах и перспективах догазификации в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал генеральный директор компании Олег Басников.

 

– Олег Викторович, что даёт жителям Псковской области догазификация? И как стать участником этой программы?

Догазификация предусматривает бесплатное подведение газа к границам земельного участка. Она проводится в газифицированных населенных пунктах, где уже, как правило, есть внутригородские или внутрипоселковые сети, от которых к земельным участкам нужно построить газопровод. Проверить, газифицирован ли ваш населенный пункт, можно на сайте Единого оператора газификации (ЕОГ) connectgas.ru. Для этого в поисковую строку над картой нужно ввести адрес вашего дома. Также эту информацию можно получить в администрациях районов и в наших клиентских центрах.

Если у вас есть два основных документа, подтверждающих права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, вы можете подавать заявку на догазификацию.

Возможностей подать заявку много. Это можно сделать через официальный портал ЕОГ или портал Госуслуги, а также в МФЦ или через службы единого окна нашей компании на территории Псковской области. В Пскове прием заявок, а также консультации осуществляются по адресу: Рижский проспект, 20.

– Вы бесплатно построите газовые сети до границ земельного участка. А что потребуется от потребителя и во сколько ему обойдется газификация домовладения?

– Строительство сетей в границах земельного участка и покупка необходимого газового оборудования – это ответственность заявителя. Стоимость работ в границах земельного участка зависит от многих факторов: вид газопровода – надземный, подземный, его протяженность по участку, протяженность в доме, а также оборудование, которое вы планируете установить. Точную стоимость может сказать только выбранный вами исполнитель работ после выезда на место и проведение замеров. А вот приблизительную стоимость можно посчитать самостоятельно на официальном портале ЕОГ в разделе «Калькулятор».

Для выполнения работ в границах участка и в доме можно обратиться в стороннюю организацию, а можно заключить комплексный договор с нами. В этом случае вся газификация будет выполнена «под ключ». Стоимость наших услуг регулируются государством.

Но обращу внимание, что подключение к газораспределительной сети можем выполнить только мы.

– Сколько подано заявок на догазификацию, с каким количеством собственников заключили договоры, в скольких процентах случаев газ довели до границ участков потребителей?

– Сейчас в работе «Газпром газораспределение Псков» находится около 15 тысяч заявок. С 92% заявителей мы уже заключили договоры – это почти 14 тысяч договоров, из которых до границы участка исполнили более 10 тысяч договоров (77%).

Отмечу, что для выполнения 60% поступивших и обработанных компанией заявок на догазификацию требуется строительство только газопроводов-вводов до границ земельных участков, а для 40% - еще и внутрипоселковых сетей. Только в 2022 году в рамках догазификации было построено около 170 километров внутрипоселковых распределительных сетей и газопроводов-вводов.

– Почему в уже газифицированных населенных пунктах нужно строить так много внутрипоселковых газопроводов? Почему они не были построены раньше?

– По прежней модели газификации строительство внутрипоселковых газопроводов обеспечивали местные власти. Темпы были невысокими. В результате в уже газифицированных населенных пунктах не хватает около 200 км распределительных сетей. С 2021 года строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов до границ земельного участка стало обязанностью Единого оператора газификации: в Псковской области - это наша компания. Новая модель газификации позволяет ускорить строительство внутрипоселковых сетей и синхронизировать его со строительством другой газовой инфраструктуры.

– Основной объем работ пришелся на 2022 год. Можно теперь выдохнуть и снизить темпы?

– Нам уже удалось увеличить темп работ по догазификации, и он будет расти в дальнейшем. Неоднократно говорилось, что все решают кадры. Хорошие слесари, профессиональные сварщики, грамотные технари, проектировщики - все эти силы, как наши, так и подрядных организаций, уже задействованы в работе. Для выполнения задач по догазификации сформировано 13 бригад из сотрудников «Газпром газораспределение Псков», а также привлечены 42 строительно-монтажных бригад подрядных организаций – всего на этапах строительства задействовано около 200 человек. С начала года новые 7 бригад дополнительно приступили к работам в границах земельных участков и строительству газопроводов-вводов.

– Сколько уходит на строительство газопровода-ввода? Что замедляет процесс выполнения договора?

– Фактическое строительство наружного газопровода-ввода занимает один день. Однако для выхода на выполнение работ требуется согласование проектной документации со всеми смежными балансодержателями инженерных сетей, а средний срок рассмотрения составляет от 1 недели до 1 месяца. Также требуется согласование с органами местного самоуправления, средний срок рассмотрения обращений – от 10 до 20 дней.

После разработки и согласования проектной документации всеми заинтересованными участниками процесса зачастую органы местного самоуправления требуют вызывать на местность для непосредственного участия при укладке газопровода в траншею всех смежных балансодержателей инженерных сетей. Это дополнительно затягивает процесс выполнения работ. Кроме того, зачастую балансодержатели инженерных сетей не располагают информацией о расположении своих сетей в зоне строительства газопроводов, что приводит к дополнительным временным и денежным тратам.

– Можно ли как-то ускорить эти процессы?

– Для ускорения процесса согласования строительства должна быть создана информационная база с нанесением инженерных сетей, которая на территории Псковской области отсутствует. Необходимо упрощение и ускорение получения разрешений, но пока все сроки остаются прежними и все необходимые работы согласовываются в рабочем порядке. Именно на это уходит время.

В целом, мы находимся в контакте с правительством региона и с муниципальными органами власти по всем вопросам, касающимся догазификации, и рассчитываем на упрощение процедур, которые позволят ускорить выполнение работ.

– Псковская область богата историческими памятниками, заповедными территориями, реками и водоёмами. Это создает сложности при строительстве?

– У Псковской области есть своя специфика. При выполнении строительных работ компания действительно сталкивается с необходимостью проведения работ на землях особо охраняемых территорий, в границах зон охраны памятников историко-культурного наследия, необходимостью пересечения сети газораспределения с автомобильными дорогами регионального или федерального значения, железными дорогами, водными преградами. Это тоже влияет на сроки реализации мероприятий по созданию технической возможности подключения для заявителей.

–  Как мы понимаем, догазификация переносится на 2023 год?

– Она не переносится, она бессрочна. Это такой же постоянный рабочий процесс, как проведение технического обслуживания газового оборудования. По мере окончания строительства и ввода в эксплуатацию межпоселковых газопроводов увеличится количество населенных пунктов, которые попадают в догазификацию. В перспективе - Новоржев и Новоржевский район, Пушкинские Горы и Пушкиногорский район.

Строительно-монтажные работы ведутся во всех 14 газифицированных районах области. Особое внимание сейчас уделяется увеличению объемов и производительности работ в границах земельных участков и прокладке газопроводов-вводов. Как я уже сказал, увеличено число бригад, будем дальше наращивать их количество. Также ведем переговоры с нашими подрядными организациями для приобретения специального нового оборудования для наклонно-направленного бурения именно в границах земельных участков и на газопроводах-вводах. Это позволит нам дополнительно увеличить объемы исполнения комплексных договоров.

Поэтому хочу заверить наших будущих абонентов - все договоры на догазификацию «Газпром газораспределение Псков» выполняет и будет выполнять в полном объеме.

Беседовала Мария Королёва

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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