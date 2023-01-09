ЖКХ

«Псковские тепловые сети» ответили на жалобы горожан о качестве отопления

Жители Пскова массово жалуются на качество отопления. При этом многие проблемы, из-за которых температура в квартирах горожан не соответствует норме, находятся в зоне ответственности управляющих компаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Очень часто в наш адрес летят пики, стрелы, копья и другие предметы. Одни жители жалуются на холодные батареи, другие уверяют, что могут приготовить на своих яичницу, а у третьих 50 на 50, одна батарея холодная, а другая – натуральный пламень. Кто прав, а кто виноват?! Давайте разберемся», - предложили на предприятии.

В соответствии с пунктом 21 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, ресурсонабжающая организация подает коммунальный ресурс до границы сетей, входящих в состав общего имущества дома, а управляющая организация осуществляет обслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, напомнили в ПТС.

«Это значит, что наше предприятие отвечает за нагрев теплоносителя (на котельной) и за транспортировку (по своим сетям) до узла учёта. Здесь мы немного притормозим. В месте, где осуществляется зона балансового разграничения, может осуществляться контроль качества (в нашем случае снимаются показания температуры на входе и выходе). Если поставляемая услуга не соответствует заявленным требованиям, управляющая организация вправе предъявить нам претензию за некачественное оказание услуги», - отметили на предприятии.

Если никаких претензий нет, то в силу пункта 3 части 11 статьи 161 ЖК РФ управляющая компания принимает все жалобы потребителей на нарушение качества предоставляемых коммунальных услуг и обязано отвечать за качество предоставляемых коммунальных услуг внутри многоквартирного дома в части надлежащего содержания внутридомовых инженерных коммуникаций.

«Нам в очередной раз не помешает переводчик. В случае, если проблема касается внутридомовых сетей (завоздушивание, заиливание, изменение диаметра труб, внесение изменений в технологическую схему и так далее) – это зона ответственности управляющей организации. Это как сказать, что у вас засорился стояк канализации и обвинить в этом "Горводоканал" или отругать регоператора за забившийся мусоропровод. Каждый должен заниматься своим делом и нести за это ответственность. Мы не говорим о том, что мы святые, у всех бывают сбои, проблемы, инциденты, но внутридомовые сети – это не про нас», - подчеркнули в «Псковских тепловых сетях».

Управляющая организация должна взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями при рассмотрении указанных обращений, участвовать в проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявленных нарушений и направлении информации о результатах рассмотрения обращений в порядке, установленном правительством Российской Федерации, но исполняют волю законодателя далеко не все и далеко не всегда, заметили на предприятии.