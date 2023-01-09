Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экватор в облсовпрофе
Бюджет по 15 округу на 2023 год
Новогодняя акция на Geely
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Политические итоги-2022
рост тарифов
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Новая «Пчёлка» в Пскове
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Господин Рейтингомер
карта скидок от профсоюза
работа «Псковэнергосбыта» на каникулах
100 псковских миллионеров
Курс на 2023 ЛОНГРИД
лонгрид кушать подано
 
 
 
ещё ЖКХ 09.01.2023 13:240 «Псковские тепловые сети» ответили на жалобы горожан о качестве отопления 09.01.2023 13:240 «Псковские тепловые сети» ответили на жалобы горожан о качестве отопления 09.01.2023 12:320 Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 12 и 13 января 03.01.2023 13:250 «Коммунальный ликбез»: О просвещении в сфере ЖКХ. ВИДЕО 03.01.2023 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 02.01.2023 18:540 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за снега с дождём
 
 
 
Самое популярное 05.01.2023 19:452 Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел 08.01.2023 18:030 Пассажирские поезда задерживаются в Псковской области из-за аварии на путях 04.01.2023 13:210 Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Псковском районе 06.01.2023 16:330 Скоропостижно скончался бывший директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв 03.01.2023 23:170 ДТП в Псковской области унесло жизнь женщины, двое детей госпитализированы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Псковские тепловые сети» ответили на жалобы горожан о качестве отопления

09.01.2023 13:24|ПсковКомментариев: 0

Жители Пскова массово жалуются на качество отопления. При этом многие проблемы, из-за которых температура в квартирах горожан не соответствует норме, находятся в зоне ответственности управляющих компаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Очень часто в наш адрес летят пики, стрелы, копья и другие предметы. Одни жители жалуются на холодные батареи, другие уверяют, что могут приготовить на своих яичницу, а у третьих 50 на 50, одна батарея холодная, а другая – натуральный пламень. Кто прав, а кто виноват?! Давайте разберемся», - предложили на предприятии. 

В соответствии с пунктом 21 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, ресурсонабжающая организация подает коммунальный ресурс до границы сетей, входящих в состав общего имущества дома, а управляющая организация осуществляет обслуживание внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, напомнили в ПТС. 

«Это значит, что наше предприятие отвечает за нагрев теплоносителя (на котельной) и за транспортировку (по своим сетям) до узла учёта. Здесь мы немного притормозим. В месте, где осуществляется зона балансового разграничения, может осуществляться контроль качества (в нашем случае снимаются показания температуры на входе и выходе). Если поставляемая услуга не соответствует заявленным требованиям, управляющая организация вправе предъявить нам претензию за некачественное оказание услуги», - отметили на предприятии.

Если никаких претензий нет, то в силу пункта 3 части 11 статьи 161 ЖК РФ управляющая компания принимает все жалобы потребителей на нарушение качества предоставляемых коммунальных услуг и обязано отвечать за качество предоставляемых коммунальных услуг внутри многоквартирного дома в части надлежащего содержания внутридомовых инженерных коммуникаций. 

«Нам в очередной раз не помешает переводчик. В случае, если проблема касается внутридомовых сетей (завоздушивание, заиливание, изменение диаметра труб, внесение изменений в технологическую схему и так далее) – это зона ответственности управляющей организации. Это как сказать, что у вас засорился стояк канализации и обвинить в этом "Горводоканал" или отругать регоператора за забившийся мусоропровод. Каждый должен заниматься своим делом и нести за это ответственность. Мы не говорим о том, что мы святые, у всех бывают сбои, проблемы, инциденты, но внутридомовые сети – это не про нас», - подчеркнули в «Псковских тепловых сетях». 

Управляющая организация должна взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями при рассмотрении указанных обращений, участвовать в проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявленных нарушений и направлении информации о результатах рассмотрения обращений в порядке, установленном правительством Российской Федерации, но исполняют волю законодателя далеко не все и далеко не всегда, заметили на предприятии. 

Теги: #отопление #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 11 человек
09.01.2023, 14:250 Ни одного случая заражения COVID-19 не выявили в Псковской области за сутки 09.01.2023, 14:230 Россиянам объяснили, как влиться в рабочий график после Нового года 09.01.2023, 14:140 Опубликован план празднования 80-летия освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков 09.01.2023, 14:090 Святки отметили в Полистовском заповеднике. ФОТО
09.01.2023, 14:050 В Госдуме допустили возвращение западного кино в российский прокат 09.01.2023, 13:560 «Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества. ВИДЕО 09.01.2023, 13:520 Почти на 40% упала заболеваемость коронавирусом в России за неделю 09.01.2023, 13:470 Потепление придёт в Псковскую область
09.01.2023, 13:430 Двух косуль встретил пскович в микрорайоне Кресты. ВИДЕО 09.01.2023, 13:370 Путин поздравил псковского ветерана с вековым юбилеем 09.01.2023, 13:350 Архимандрита Серафима вспоминают в Псково-Печерском монастыре 09.01.2023, 13:320 «Птицерию» открыли в парке музея Софьи Ковалевской в Великолукском районе
09.01.2023, 13:240 «Псковские тепловые сети» ответили на жалобы горожан о качестве отопления 09.01.2023, 13:170 Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации 09.01.2023, 13:080 Срок подачи уведомления о переходе налогоплательщика с 2023 года на выбранный им спецрежим истекает 9 января 09.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
09.01.2023, 12:520 Пьяный пушкиногорец поссорился с приятелем и пустил в ход нож 09.01.2023, 12:460 Переехавшую из Узбекистана школьную подругу ищет женщина в Великих Луках 09.01.2023, 12:320 Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 12 и 13 января 09.01.2023, 12:173 Собственника здания бойлерной ищут в Пскове
09.01.2023, 12:071 Лось выскочил под колёса автомобиля в Псковской области. ВИДЕО 09.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 09.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 января 09.01.2023, 11:570 «Сваливать снег с мусором в реки» запрещалось в Великих Луках в середине XX века
09.01.2023, 11:480 Скончалась псковский педагог с 38-летним стажем Надежда Петрова 09.01.2023, 11:420 Достаканы сына Ивана Грозного показали в Псковском музее-заповеднике 09.01.2023, 11:350 27 человек пострадали за неделю в ДТП в Псковской области 09.01.2023, 11:270 Вопрос модернизации инфраструктуры детских оздоровительных лагерей прорабатывают в Псковской области
09.01.2023, 11:210 Пскович попался на краже еды в магазине 09.01.2023, 11:200 Россиянин задушил жену и спрятал ее труп на крыше 09.01.2023, 11:150 Первую в этом году экспедицию совершили поисковики в Невельском районе 09.01.2023, 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
09.01.2023, 11:000 «Постскриптум»: Новогодняя ночь без происшествий, пешеходная инфраструктура и индустрия впечатлений 09.01.2023, 10:501 Диетолог назвала вредные и полезные свойства семечек 09.01.2023, 10:462 Остатки лекарств обнаружили в колбасе и сосисках в Псковской области 09.01.2023, 10:430 Светофор не работает на площади Ленина в Пскове
09.01.2023, 10:400 «Деловой понедельник»: Владимир Зубов об итогах 2022 года для псковского бизнес-сообщества 09.01.2023, 10:370 Умер псковский коммунист Геннадий Семенков 09.01.2023, 10:350 Открытку с автографом Сергея Есенина выставили на продажу в Пскове 09.01.2023, 10:350 Двое подростков до смерти забили россиянина в общежитии
09.01.2023, 10:280 Более 230 нелегальных мигрантов отправили из России псковские приставы в 2022 году 09.01.2023, 10:210 Спрос на iPhone в России сократился вдвое за год 09.01.2023, 10:140 Россиянка едва не лишилась пальцев после маникюра на дому 09.01.2023, 10:070 Суеверных людей больше всего среди медсестер и продавцов – эксперты
09.01.2023, 10:001 Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1 09.01.2023, 09:500 Автомобиль Volkswagen горел в Гдовском районе 09.01.2023, 09:380 Реферальные программы в рекрутинге практикуют свыше 40% компаний 09.01.2023, 09:270 Вирусологи перечислили особенности нового вида коронавируса «кракен»
09.01.2023, 09:190 Названа предварительная причина пожара в псковском пивном ресторане 09.01.2023, 09:151 В России с полок магазинов могут частично исчезнуть готовые завтраки из хлопьев 09.01.2023, 09:020 Самые короткие рабочие месяцы начинают 2023 год 09.01.2023, 08:490 Жители СЗФО интересуются ИТ-сферой больше других россиян – опрос
09.01.2023, 08:370 Международный день хореографа отмечают 9 января 09.01.2023, 08:230 Эксперты предложили идеальное время для поиска работы 09.01.2023, 08:110 Кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля, объяснили россиянам 09.01.2023, 07:540 Пользу кофе с добавлением сливочного масла на завтрак оценила диетолог
09.01.2023, 07:350 Житель Новосокольнического района до смерти избил знакомого в новогодние праздники 09.01.2023, 07:171 Названы самые популярные профессии у абитуриентов в 2022 году 09.01.2023, 06:580 Мощный циклон принесёт снег на Северо-Запад России 08.01.2023, 22:020 Некоторые объекты Псковского музея-заповедника будут закрыты 9 января
08.01.2023, 22:000 Следователи выясняют причины выкатывания самолёта за полосу в аэропорту Перми 08.01.2023, 21:441 Автоматические сканирующие системы установили в Псково-Печерском монастыре 08.01.2023, 21:200 Поступить в военный вуз предлагают псковичам 08.01.2023, 20:590 Мошенники собирают пожертвования для собора в Острове
08.01.2023, 20:370 Журналист Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России 08.01.2023, 20:150 Опубликовано расписание работы катка на дальнем Завеличье 08.01.2023, 19:522 Биолог предупредила об опасности «еды из детства» 08.01.2023, 19:310 Интерактив: Так ему будет лучше
08.01.2023, 19:080 Причину очередного пожара в пивном ресторане устанавливают в Пскове 08.01.2023, 18:490 Лунную ночь над Труворовым городищем сфотографировал пскович 08.01.2023, 18:250 Женщина и трое детей отравились угарным газом в Казани 08.01.2023, 18:030 Пассажирские поезда задерживаются в Псковской области из-за аварии на путях
08.01.2023, 17:460 Видеофакт: Рождественские колядки пели в Псково-Печерском монастыре 08.01.2023, 17:250 Псковича без определённого места жительства продолжает искать полиция 08.01.2023, 17:022 Авиакомпании сообщили о возможности посетить Таиланд без прививки от COVID-19 08.01.2023, 16:400 Пожар ликвидировали в ресторане на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru