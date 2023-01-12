ЖКХ

Число пользователей личных кабинетов «Газпром межрегионгаз Псков» увеличилось почти в 2 раза

Количество пользователей личных кабинетов «Газпром межрегионгаз Псков» в 2022 году увеличилось почти в 2 раза и составило около 28 тысяч человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Личный кабинет – удобный многофункциональный дистанционный сервис. В нем можно передавать показания счетчика, отслеживать его межповерочный интервал, получать ответы от службы поддержки, квитанции в электронном виде и оплачивать потребленный газ без комиссии, отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

«В 2022 году через личные кабинеты абоненты произвели на 10 млн рублей больше оплат, чем годом ранее. Мы продолжим совершенствовать дистанционные сервисы для удобства наших абонентов», - сказала начальник Службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

Регистрация в личном кабинете доступна по ссылкам https://paygas.ru/login или https://мойгаз.смородина.онлайн. Для удобства можно установить на телефон мобильные версии личных кабинетов - «Мой ГАЗ» или «Оплата за газ».