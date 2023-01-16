ЖКХ

«Люди мёрзнут»: жители куньинской деревни жалуются на качество отопления

Температура в квартирах в деревне Наумово Куньинского района в зимний период держится в районе 15-17 градусов. На некачественное отопление в населённом пункте местная жительница пожаловалась на сайте губернатора Псковской области.

«Зимой батареи в домах на улице Звёздной в деревне Наумово чуть тёплые. Максимальная температура в крайних квартирах поднимается до 15-17 градусов несмотря на то, что котельная работает на полную мощность, как говорят рабочие. Очень часто топят сырыми дровами, но всё равно, даже когда топят сухими дровами, батареи теплее не становятся. Платим более 4 000 рублей за отопление, а тепла так и не получаем. Дом блочный, торцовая стена всегда холодная, швы между блоками с внешней стороны дома давно не обрабатывались и не утеплялись. Разберитесь в причине и устраните её, люди мёрзнут весь отопительный сезон», - написала женщина.

На обращение ответил глава Куньинского района Олег Лебедев. Он отметил, что возможных причин для падения температуры в квартирах достаточно много, и они заключаются не только в работе котельной.

«На это влияет состояние теплотрассы, состояние теплового узла и общедомовой системы многоквартирного дома. Зачастую забиваются фильтры на теплоузлах, которые периодически должна обслуживать управляющая компания ваших домов и следить за швами на стенах дома. Что касается самой котельной, то ремонт узлов и оборудования запланирован на межсезонье 2023 года», - сообщил Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что на новогодних выходных в Кунье отстранили от работы и заменили десять кочегаров.