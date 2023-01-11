ЖКХ

Десять кочегаров отстранили от работы в Кунье

Десять кочегаров отстранили от работы и заменили в Кунье на новогодних выходных. Об этом глава Куньинского района Олег Лебедев сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

Олег Лебедев вместе с директором МУП «Коммунсервис» проверил работу четырех котельных в поселке Кунья. Поводом для этого стали жалобы от жителей некоторых многоквартирных домов на плохое отопление.

«На 20.00 (11 января - ред.) температура "обратки" соответствовала норме на всех котельных. Возможных причин для падения температуры в квартирах достаточно много, а не только в работе котельных. На это влияет состояние теплотрассы, состояние теплового узла и общедомовой системы многоквартирного дома. Зачастую забиваются фильтры теплоузлов, которые периодически нужно чистить. Большой вред наносят любители сливать горячую воду из системы отопления для технических нужд», - отметил Олег Лебедев.

Что касается работы самих котельных, то здесь, заметил глава района, тоже бывают сбои из-за человеческого фактора. «Только за новогодние праздники было отстранено от работы и заменено 10 кочегаров», - рассказал он.

В итоге глава района поручил специалисту ЖКХ администрации района вести ежедневный мониторинг работы котельных, а управляющие компании должны проверить общедомовые системы, где есть жалобы.