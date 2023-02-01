ЖКХ

Псковичам напомнили о возможности сдать отходы на переработку

Перечень адресов в Пскове, где установлены контейнеры для накопления вторсырья и смешанных отходов, обнародован на официальном сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области ООО «Экопром». Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Глава Пскова, отвечая на вопрос местный жительницы о возможности сдать стекло в переработку, поделился ссылкой на перечень адресов, где установлены контейнеры для накопления вторсырья и смешанных отходов, а также отметил, что содержимое контейнеров для вторсырья забирает отдельная машина, мусор транспортируют на сортировочный комплекс в деревню Котово.

Также прием вторсырья осуществляет ООО «Чистый край» по адресу: Псков, улица Яна Райниса, 45, контактный телефон: 8-921-002-06-92.