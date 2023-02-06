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О нюансах работы из-за реализации программы «Чистая вода» рассказали в ПТС

08.02.2023 13:15|ПсковКомментариев: 0

О нюансах работы из-за реализации программы «Чистая вода» рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МП «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Сегодня мы снова в гостях у службы ЦТП (центральные тепловые пункты), а это значит, что нас ожидает очередной рассказ о том, что творится в наших подогревателях. Недавно мы уже посещали ЦТП на улице Юбилейной, где наши коллеги разбирали пластинчатый водонагреватель, но вы помните, что у нашего предприятия 96 центральных тепловых пунктов, каждый из которых нуждается в регулярном техническом обслуживании», – отметили сотрудники предприятия.

Однако некоторые ЦТП приходится обслуживать значительно чаще, чем положено по нормативу. Это происходит из-за действия программы «Чистая вода». После запуска подземного водозабора работники ПТС стали часто вскрывать водонагреватели. Но чем чаще оборудование вскрывается, тем быстрее в конечном счёте его части выходят из строя. Водонагреватели не исключение, пояснили в ПТС.

«Конструкция пластинчатых водонагревателей проста. Имеется платформа, на которую устанавливаются пластины, которые вы уже неоднократно имели возможность наблюдать. С одной стороны пластины циркулирует теплоноситель, с другой стороны – холодная вода. Теплоноситель отдаёт часть тепловой энергии холодной воде, по сути, должна получиться только горячая вода, но нет», – продолжили на предприятие.

Химический состав холодной воды, которая поднимается из подземного водозабора, крайне специфичен, такой выявили только в нескольких регионах страну. Всему виной залежи известняка, которые повышают щёлочность, которая в свою очередь влияет на железо, указали в ПТС.

«Если говорить простым языком, то стоит эту воду нагреть - моментально выпадает осадок. Но и это ещё не всё: чем сильнее нагревается исходная вода, тем больше осадка остаётся. Эта проблема касается не только нашего предприятия, но и каждого жителя нашего города. Если говорить о нашем предприятии, то эта проблема и вправду лежит на поверхности, так как мы регулярно обслуживаем своё оборудование, которое хоть и сложно, но можно вскрыть и почистить. Но мы не зря сказали о процессе нагревания. Речь идёт о всей домашней технике, которая использует проточную воду для нагрева (стиральные машины, посудомоечная машина, бойлер). Для этой техники вы не сможете запастись водой из канистр», – разъяснили в компании.

«Поймите нас правильно, да, мы несём большие издержки (дополнительное техническое обслуживание оборудования), но каждый из жителей нашего города тоже попадает в зону риска. Это может выражаться в виде забитых внутридомовых сетей и вышедшей из строя бытовой техники. Но выход найден! Станция водоподготовки, которую запроектировали и уже начали строить наши коллеги из "Горводоканала"», – заключили в пресс-службе.

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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