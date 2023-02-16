ЖКХ

В Печорах ведется разбирательство по факту складирования строительных отходов на контейнерной площадке

Складирование строительных отходов и отходов растительного происхождения выявили в Печорах 17 февраля. Об этом сообщается в группе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в социальной сети «ВКонтакте».

Жители Печор пожаловались в компанию, что на контейнерной площадке, расположенной у дома №3 на улице Гвардейской в Печорах, складируют строительные отходы и отходы растительного происхождения. В «Экопроме» подчеркнули, что вывоз строительных отходов и отходов, образующихся при уходе за зелеными насаждениями (листва, ветки, ботва), не входит в общую стоимость коммунальной услуги. Указанные отходы подлежат вывозу на основании дополнительного договора.

В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», строительные отходы отнесены к 4 классу опасности, входят в группу отходов «прочие отходы строительства и ремонта».

Благодаря бдительности граждан, слаженной работе администрации Печор и тесному взаимодействию органа исполнительной власти с регоператором, по данному факту выявили нарушителя, ведется разбирательство.

«Отходы будут вывезены в ближайшее время», – уточнили в «Экопроме».