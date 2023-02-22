ЖКХ

Псковские энергетики переходят в режим повышенной готовности из-за осадков

Мокрый снег и температурные «качели» от -2°С до +2°С ожидаются в Псковской области. Филиал компании «Россети Северо-Запад» работает в регионе в режиме повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.