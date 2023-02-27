ЖКХ

Водоснабжение воссстановили в псковской деревне Писковичи

Водоснабжение восстановили в псковской деревне Писковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

«По информации МУП "Колхоз имени Залита" аварийные работы на станции первого и второго подъема воды в поселке завершены. Холодная и горячая вода подается всем потребителям в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Также завершаются работы по реконструкции третьей водозаборной скважины. В течение первой декады марта 2023 года планируется ввести ее в эксплуатацию, что в значительной мере улучшит качество водоснабжения, отметили в администрации.