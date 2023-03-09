Несколько великолукских деревень останутся без электроэнергии из-за ремонта

Отключения электроэнергии запланированы в Великолукском районе в период с 9 по 14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.
Электроэнергию в связи с производством ремонтных работ отключат:
- 9 марта с 9.00 до 17.00 – в деревне Русаново;
- 10 марта с 9.00 до 17.00 – в деревне Рыжково;
- 13 марта с 9.00 до 17.00 – в деревне Шелково: на улицах Совхозной, Кооперативной, Заводской, Набережной, в Заводском переулке;
- 13 марта с 9.00 до 17.00 – в садоводческом некоммерческом товариществе «Вишня-2»;
- 14 марта с 9.00 до 17.00 – в СНТ «Восход».