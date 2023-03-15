ЖКХ

Годовой план по замене лифтов выполнили в Псковской области

План по замене лифтов в 2023 году выполнили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2023 год запланировали заменить 60 лифтов в 19 многоквартирных домах: в 16 домах в Пскове и в 3 домах в Великих Луках. На текущую дату работы выполнены во всех 19 домах. Общая стоимость работ составила порядка 184,36 млн рублей.

16 марта состоялись приёмочные комиссии в домах №2 и №22 по улице Рокоссовского в Пскове, 17 марта приняли выполненные работы по адресам: Рижский проспект, 22 и улица Алехина, 24. Новые лифты проверили на плавность хода, перегруз, вызов диспетчера, также проведен осмотр машинных помещений, лебедок и систем управления.

Строительно-монтажные работы выполнила подрядная организация ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод». На всех объектах полностью заменили силовое оборудование, кабины лифтов, системы управления и безопасности, заменили оборудование в лифтовых шахтах, установили новые лифтовые порталы на этажах.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2024 год запланировали замену 27 лифтов в 15 многоквартирных домах: в 13 домах в Пскове и в 2 домах в Великих Луках. Стоимость работ составит порядка 133,63 млн рублей.