ЖКХ

Работы по перекладке водопроводной линии начались на улице Госпитальной в Пскове

Работы по перекладке водопроводной линии начались у дома №13а на улице Госпитальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

Общая протяженность работ превышает 90 метров. Водопроводная линия будет прокладываться вдоль улицы двумя способами: частично открытым методом, а также методом протаскивания. При открытом способе укладки труб производится демонтаж дорожного покрытия с последующим восстановлением. Метод протаскивания выполняется без разрушения имеющихся труб.

Будет произведена замена чугунной трубы диаметром 200 мм на более современную, полиэтиленовую, диаметром 160 мм. Работы проводятся согласно разработанному плану, чтобы не нарушить парковую зону, которая планируется на этой территории в будущем.

Так, в рамках реализации программы по благоустройству детских площадок НП «Жилье и городская среда» на территории улицы Госпитальной планируется парковая зона, включающая в себя комплексы для детей, а также набор игровых элементов для малышей и площадку для занятий воркаутом. Отдельным контрактом предусмотрено устройство дорожек и площадок для взрослых. Специалисты МП города Пскова «Горводоканал» оперативно и грамотно включились в работу, добавили в пресс-службе предприятия.