ЖКХ

В введенном с нарушениями доме для переселенцев в Себежском районе выявили утечку

Утечку горячей воды выявили в доме, в котором живут переселенцы из аварийного жилья, на улице Солнечной в поселке Сосновый Бор Себежского района. Об этом сообщили местные жители в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

По словам автора публикации, утечка существует в подвале с ноября 2022 года. «Наличие воды и сырости в подвале имеет свойство разрушать фундамент, это представляет опасность», - заметил автор.

На жалобу ответила администрация Себежского района. Там заверили, что товарищество собственников жилья «ТСЖ 25» организовало работу по ремонту системы отопления, работы запланированы на 1 апреля, они пройдут в рамках гарантийных обязательств.

Ранее сообщалось, что после проверки прокуратуры в Себежском районе возбудили уголовное дело из-за ввода в эксплуатацию дома для переселения граждан в поселке Сосновый Бор с нарушением закона.