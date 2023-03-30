ЖКХ

Подачу горячей и холодной воды прекратили в псковской деревне Писковичи

Канализационно-насосную станцию затопило в псковской деревне Писковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

По информации, поступившей от ООО «Коллекторные сети», затопление произошло 30 марта. В результате затоплены двигатели насосов, работа напорной канализации остановлена.

«Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками прекращена подача горячей и холодной воды. Ремонтно-восстановительные работы на станции начнутся после откачки грунтовых вод. Администрацией Псковского района организован подвоз питьевой воды жителям поселка и социальные учреждения», - рассказали в администрации.

Для доставки воды привлечена специальная техника МП Пскова «Горводоканал». С 16:00 воду можно будет набрать на площадке у магазина «Пятерочка».

Добавим, в деревне Писковичи, являющейся фактически пригородом Пскова, проживает несколько тысяч человек.