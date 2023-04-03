ЖКХ

Аварийным общежитием в Великих Луках заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в аварийном общежитии в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Информационном центре СК России.

Фото: архив ПЛН

В Информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав жильцов общежития, в том числе инвалидов, многодетных семей и пенсионеров.

«Здание признано аварийным в 90-е годы ХХ века, снято с муниципального баланса, однако собственники помещений до настоящего времени не расселены, документы о признании строения непригодным для проживания утеряны. В доме нарушена целостность кровли, комнаты затапливает, однако никаких мер к проведению ремонтных работ не принимается, так как фактически дом считается нежилым», - говорится в сообщении.

В СУ СК России по Псковской области организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить подробный доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.