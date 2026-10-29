Антон Минаков: Система ЖКХ должна работать на людей, а не против них

Система жилищно-коммунального хозяйства должна работать на людей, а не против них, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, выступая на третьей сессии ЗакСа восьмого созыва, которая проходит сегодня, 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметил депутат, с 1 октября в Псковской области вступил в силу второй этап индексации тарифов ЖКУ, и, согласно новым данным, которые огласил Антон Минаков, индексация составила 9,4%.

«Большинство граждан считают, что они переплачивают за тарифы ЖКУ. Также мы не должны забывать опыт прошлых лет: мы не должны допустить ситуаций, которые можно назвать катастрофическими», - прокомментировал парламентарий.

По словам Антона Минакова, фракция ЛДПР не раз выходила с инициативой вернуть сферу ЖКХ под полный контроль государства: