ЖКХ

Лучших по профессии выберут «Псковские тепловые сети»

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проведут на предприятии «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Этот конкурс мы проводим уже три года подряд. Этот год не станет исключением. Но благодаря заинтересованности наших коллег, в этом году мы решили его немного усовершенствовать и добавить в него ещё несколько специальностей», - рассказали на предприятии.

Традиционно на конкурсе испытают сварщиков и электриков. «Каждый год выглядит это очень эффектно и интересно, но существуют и другие специальности, которые заслуживают нашего внимания, - отметили в ПТС. - В прошлом году мы были зажаты рамками общегородских этапов, соорганизаторами которых выступало наше предприятие. В этом году мы вернёмся к традиционной модели, все этапы мы будем проводить сами, на своих площадках и по тем специальностям, которые посчитаем нужными».

Таким образом, неизменными останутся две базовые специальности (электрики и сварщики), специалисты этих профессий представлены во всех структурных подразделениях предприятия, от них уже начали поступать заявки. Также в конкурс добавят две другие специальности, которые имеются не в каждом подразделении.

«Как вы помните, структура нашего предприятия устроена таким образом, что у нас есть сетевые участки, которые обслуживают все сети, идущие от крупных котельных. Есть просто котельные, которые занимаются только производством тепловой энергии, а есть участки, которые и производят тепло, и обслуживают свои сети. Так как объединить этих специалистов, которые там работают? Решение было найдено», - отметили организаторы конкурса.

На всех участках трудятся слесари, которые подразделяются на две основные группы: слесари по обслуживанию тепловых сетей и слесари по обслуживанию котельного оборудования. «И те и другие – слесари, но функционал у них абсолютно разный. Одним приходится обслуживать трассы, другим обслуживать котлоагрегаты. По такому принципу мы и решили их разделить», - пояснили в ПТС.

В подготовке этапа, связанного со слесарями котельного оборудования, организаторам будет помогать начальник участка №1 Андрей Дмитриев. В подготовке этапа, связанного со слесарями по обслуживанию тепловых сетей, поможет начальник сетевого участка №8 Виталий Зиновьев. В подготовке этапа, связанного с испытанием для сварщиков, традиционно будет помогать Игорь Горшанов (начальник ремонтной службы предприятия). А испытания для электриков придумает Роман Тыщенко (главный энергетик предприятия).

«Кто-то должен быть на страже того, чтобы, собравшись вместе, мы не натворили глупостей. Эта нелёгкая задача будет возложена на начальника отдела охраны труда и противопожарной безопасности – Ольгу Михайловну Самохвалову», - добавили в ПТС.

Какими будут испытания, а также информацию о сроках, месте и формате их проведения на предприятии сообщат позднее.