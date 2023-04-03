Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о показаниях электросчётчика
Парк у реки Милевки
построй дом своей мечты
Договор с «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
досрочный выход на пенсию
Защита для псковских предпринимателей
упростить легализацию переселенцев
Топ учебных заведений
Итоги форума работающей молодежи
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
как юродивый Николка Псков спас
Господин Рейтингомер
Антон Минаков о работе ЛДПР
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
 
 
 
ещё ЖКХ 03.04.2023 08:554 Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ 03.04.2023 13:461 Лучших по профессии выберут «Псковские тепловые сети» 03.04.2023 12:140 Весенние осмотры начались на коммунальных объектах Минобороны в Псковской области 03.04.2023 11:170 Псковские газовики подготовили свои объекты к прохождению весеннего паводка 03.04.2023 10:330 Аварийным общежитием в Великих Луках заинтересовался Бастрыкин 03.04.2023 08:554 Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ
 
 
 
Самое популярное 29.03.2023 23:480 Похороны шестерых погибших в ходе СВО военнослужащих прошли в Псковской области 29.03.2023 14:446 Экс-полицейский сломал 19 рёбер псковичке, которая просила о сексе – детали скандального дела 31.03.2023 20:310 Президент России утвердил Концепцию внешней политики 28.03.2023 19:561 Пскович застрелил таксиста и сжёг его автомобиль 28.03.2023 11:355 Венеция из псковского окна
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Лучших по профессии выберут «Псковские тепловые сети»

03.04.2023 13:46|ПсковКомментариев: 1

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проведут на предприятии «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Этот конкурс мы проводим уже три года подряд. Этот год не станет исключением. Но благодаря заинтересованности наших коллег, в этом году мы решили его немного усовершенствовать и добавить в него ещё несколько специальностей», - рассказали на предприятии. 

Традиционно на конкурсе испытают сварщиков и электриков. «Каждый год выглядит это очень эффектно и интересно, но существуют и другие специальности, которые заслуживают нашего внимания, - отметили в ПТС. - В прошлом году мы были зажаты рамками общегородских этапов, соорганизаторами которых выступало наше предприятие. В этом году мы вернёмся к традиционной модели, все этапы мы будем проводить сами, на своих площадках и по тем специальностям, которые посчитаем нужными». 

Таким образом, неизменными останутся две базовые специальности (электрики и сварщики), специалисты этих профессий представлены во всех структурных подразделениях предприятия, от них уже начали поступать заявки. Также в конкурс добавят две другие специальности, которые имеются не в каждом подразделении.

«Как вы помните, структура нашего предприятия устроена таким образом, что у нас есть сетевые участки, которые обслуживают все сети, идущие от крупных котельных. Есть просто котельные, которые занимаются только производством тепловой энергии, а есть участки, которые и производят тепло, и обслуживают свои сети. Так как объединить этих специалистов, которые там работают? Решение было найдено», - отметили организаторы конкурса. 

На всех участках трудятся слесари, которые подразделяются на две основные группы: слесари по обслуживанию тепловых сетей и слесари по обслуживанию котельного оборудования. «И те и другие – слесари, но функционал у них абсолютно разный. Одним приходится обслуживать трассы, другим обслуживать котлоагрегаты. По такому принципу мы и решили их разделить», - пояснили в ПТС. 

В подготовке этапа, связанного со слесарями котельного оборудования, организаторам будет помогать начальник участка №1 Андрей Дмитриев. В подготовке этапа, связанного со слесарями по обслуживанию тепловых сетей, поможет начальник сетевого участка №8 Виталий Зиновьев. В подготовке этапа, связанного с испытанием для сварщиков, традиционно будет помогать Игорь Горшанов (начальник ремонтной службы предприятия). А испытания для электриков придумает Роман Тыщенко (главный энергетик предприятия).

«Кто-то должен быть на страже того, чтобы, собравшись вместе, мы не натворили глупостей. Эта нелёгкая задача будет возложена на начальника отдела охраны труда и противопожарной безопасности – Ольгу Михайловну Самохвалову», - добавили в ПТС. 

Какими будут испытания, а также информацию о сроках, месте и формате их проведения на предприятии сообщат позднее. 

Теги: #конкурс #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 360 человек
03.04.2023, 14:470 «ГорДозор»: Приплыли! ВИДЕО 03.04.2023, 14:420 Полтонны гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Сирии собрали в Пскове 03.04.2023, 14:360 Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака» 03.04.2023, 14:260 Пермяки приедут на поиски останков красноармейцев в Невельский район
03.04.2023, 14:150 Кот уснул на коробках с молоком в великолукском магазине. ВИДЕО 03.04.2023, 14:150 Помещение на улице Некрасова продают в Пскове за 4,7 миллиона рублей 03.04.2023, 14:040 Устойчивые плюсовые температуры установятся днем в Псковской области до конца недели 03.04.2023, 13:580 Акция на колбаски для жарки стартовала в псковских магазинах «Деревня Соловьи»
03.04.2023, 13:540 «Деловой понедельник»: О самочувствии полиграфической отрасли в Псковской области. ВИДЕО 03.04.2023, 13:520 В Ленинградской области назначили столицу региона 03.04.2023, 13:470 Фотофакт: Строчки выросли в Гдовском районе 03.04.2023, 13:461 Лучших по профессии выберут «Псковские тепловые сети»
03.04.2023, 13:360 Декада молодого избирателя стартовала в Псковской области 03.04.2023, 13:250 Пик половодья в Псковской области уже пройден - синоптик 03.04.2023, 13:190 Выставка «Шаляпин и Я» открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова 03.04.2023, 13:110 Все для рассады: где еще купить товары для здоровой зелени
03.04.2023, 13:110 Директор псковской организации оплатил миллионную задолженность по налогам после ареста транспорта 03.04.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 03.04.2023, 12:590 Стремиться к максимальной интеграции с профсоюзами Белоруссии призвал Игорь Иванов 03.04.2023, 12:550 Псковские студенты-медики на целевом обучении получат дополнительные выплаты за практику
03.04.2023, 12:470 Вечер памяти Владимира Сарабьянова прошел в Псковском музее-заповеднике 03.04.2023, 12:430 Пожилую псковичку подозревают в использовании фальшивых денег 03.04.2023, 12:370 «Постскриптум»: Неделя паводков, списание долгов за ЖКУ, итоги сессий регионального парламента и гордумы 03.04.2023, 12:360 Свыше 15 человек получили травмы в ДТП на дорогах Псковской области за неделю
03.04.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о весеннем половодье 03.04.2023, 12:290 Снег и морозы прогнозируют в Псковской области 4 апреля 03.04.2023, 12:250 Жители Пскова и Великих Лук обогатили мошенников еще на три миллиона рублей 03.04.2023, 12:140 Весенние осмотры начались на коммунальных объектах Минобороны в Псковской области
03.04.2023, 12:090 Уроженка Пскова сыграла роль бывшей жены Бориса Дергачёва в комедии «Друг на час» 03.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 03.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 апреля 03.04.2023, 11:520 Лесоруба будут судить в Порхове за случайное убийство на работе
03.04.2023, 11:410 «Маленький пылесос» в действии: дорожники продолжают уборку в Пскове. ФОТО 03.04.2023, 11:302 Задержана подозреваемая в причастности к взрыву в кафе в Петербурге 03.04.2023, 11:211 Скидки на готовые каши с мясом объявили в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 03.04.2023, 11:170 Псковские газовики подготовили свои объекты к прохождению весеннего паводка
03.04.2023, 11:100 Расписание движения пригородных поездов изменится в Псковской области 03.04.2023, 11:040 Выставку «Корсунская легенда» монтируют в Изборске. ФОТО 03.04.2023, 10:560 «ГорДозор»: Приплыли! 03.04.2023, 10:460 Спортсмены из Пскова привезли медали с первенства России по дзюдо
03.04.2023, 10:391 Псков вошел в десятку популярных направлений для путешествий на озера 03.04.2023, 10:380 Двое безработных приятелей угнали Audi и попали в ДТП в Пскове 03.04.2023, 10:330 Аварийным общежитием в Великих Луках заинтересовался Бастрыкин 03.04.2023, 10:240 «Деловой понедельник»: О самочувствии полиграфической отрасли в Псковской области
03.04.2023, 10:220 Пскович предстанет перед судом за убийство собаки 03.04.2023, 10:151 Больше всего жителей СЗФО мотивируют работать лучше деньги и уважение - опрос 03.04.2023, 10:040 Автомобиль задымился на Четырех углах в Пскове. ВИДЕО 03.04.2023, 10:020 Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
03.04.2023, 09:570 Сразу четыре спектакля подряд пройдут с полным залом зрителей в Пскове 03.04.2023, 09:570 Лучшего народного дружинника определили в Псковской области 03.04.2023, 09:510 Ушел из жизни экс-глава администрации Опочки 03.04.2023, 09:380 Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества»
03.04.2023, 09:280 Маркетплейсам хотят запретить списывать деньги с удаленных банковских карт 03.04.2023, 09:150 Опасную для здоровья рыбу назвала нутрициолог 03.04.2023, 09:060 Садовый дом удалось спасти от пожара на берегу озера в Палкинском районе 03.04.2023, 08:554 Граждан могут обязать пускать в квартиры работников ЖКХ
03.04.2023, 08:450 Труп женщины обнаружили на месте пожара в порховской деревне  03.04.2023, 08:350 Уникальные книги из Тобольска получил в дар Пушкинский заповедник 03.04.2023, 08:230 Законопроект о наказании за русофобию внесут в Госдуму к июлю 03.04.2023, 08:120 Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в августе
03.04.2023, 07:530 Когда за канистру бензина в багажнике могут лишить прав, объяснил юрист 03.04.2023, 07:350 Первых змей заметили в Пыталовском районе. ФОТО 03.04.2023, 07:170 Об опасности отказа от еды после шести вечера предупредила диетолог 03.04.2023, 06:590 Погодой на Северо-Западе России будет управлять скандинавский антициклон
02.04.2023, 22:300 Пскович стал победителем соревнований по практической стрельбе в Санкт-Петербурге 02.04.2023, 22:015 После взрыва в кафе в Петербурге госпитализированы 24 человека 02.04.2023, 21:100 Семилетний ребенок утонул в бассейне столичного спорткомплекса 02.04.2023, 20:350 Как не стать жертвой ДТП, напомнили псковичам в Госавтоинспекции
02.04.2023, 20:030 Подозреваемую в совершении подрыва кафе в Петербурге объявили в розыск 02.04.2023, 19:460 МЧС провело противопожарный рейд в Великих Луках 02.04.2023, 19:372 Россия добровольно сократит добычу нефти до конца 2023 года 02.04.2023, 19:092 Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в петербургском кафе
02.04.2023, 18:540 В Петербурге прогремел взрыв в кафе, есть погибший и раненые 02.04.2023, 18:360 Лавров и Блинкен обсудили задержание в России американского журналиста 02.04.2023, 18:060 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Спартаку» в матче первого тура первенства России 02.04.2023, 17:531 В «Унесенных ветром» появится предупреждение о «вредных и болезненных» аспектах рабства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru