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ЖКХ

Протечки крыши после капремонта в Пскове устранили благодаря судебным приставам

07.04.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Гарантийный ремонт кровли жилого дома, которую ранее отремонтировали по программе капитального ремонта, провели в Пскове благодаря судебным приставам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В отделении судебных приставов находилось исполнительное производство об обязании по гарантии устранить дефекты капитального ремонта крыши многоквартирного дома на улице Машиниста - устранить протечки со стыков желобов, восстановив герметизацию.

Организация, которая должна была устранить данные недостатки после решения суда, не приступила к выполнению работ. Исполнительные документы поступили в службу судебных приставов.

Руководителя организации уведомили о возбуждении исполнительного производства и необходимости приступить к исполнению решения суда, однако организация-должник не торопилась исправлять свою некачественную работу. Тогда судебный пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, пристав предупредил руководство
управляющей компании об уголовной и административной ответственности и установил новый срок исполнения.

Во избежание негативных последствий для организации и ее руководителя, работы были выполнены в полном объеме, должник устранил все заявленные в суде недостатки, протечки кровли полностью устранены, добавили в ведомстве.

Теги: #судебные приставы #псков #капитальный ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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