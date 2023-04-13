ЖКХ

Контейнеры для раздельного сбора мусора получают районы Псковской области

Районы Псковской области начали получать контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом главы муниципалитетов сообщают в своих аккаунтах в социальных сетях.

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

Палкинский район получил 60 контейнеров для раздельного сбора мусора, Струго-Красненский район - 30 контейнеров, а Куньинский - 40 контейнеров.

Фото: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

Контейнеры поступают в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Он направлен на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращение вредного воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду, вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве сырья, материалов, изделий и превращение во вторичные ресурсы для изготовления новой продукции и получения энергии.