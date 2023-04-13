ЖКХ

Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор

Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Как только немного потеплело, традиционно стали поступать просьбы отключить отопление! Традиционно отвечаю. Для перехода на летний режим среднесуточные температуры воздуха на улице должны держаться выше 8 градусов не менее 5 суток. Но это рекомендация. На практике всегда нужно смотреть немного вперёд, чтобы потом судорожно не включать отопление по всему региону», - написал он.

Глава региона заметил, что по прогнозу до среды сохранится прохладная погода. Кроме того, синоптики обещают достаточно холодный май.

«Так что отключать отопление сейчас преждевременно. За ситуацией следим внимательно, и топить больше необходимого не будем. Как только установится стабильное тепло на улице – сразу перейдём на летний режим», - пояснил глава региона.