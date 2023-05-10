ЖКХ

В «Горводоканале» рассказали, как исключают повторное загрязнение очищенной воды

Как исключить повторное загрязнение очищенной воды, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

На предприятии заботятся о качестве воды, которая попадает в дома жителей города. Один из этапов контроля вод - чистка вторичных отстойников. Отстойники - это очистные сооружения, которые обеззараживают сточные воды. Последний этап биологической очистки воды, которая затем попадает в открытый водоем.

Работы по обслуживанию отстойников всегда запланированы заранее, чтобы образовавшийся ил не оказался в реке Великой. Это позволяет избежать загрязнения уже очищенной и осветленной на первом этапе воды. Чистят отстойники минимум два раза в год. На предприятии постоянно работают четыре объемных сооружения и еще два находятся в резерве.

«Если не удалять ил из вторичного отстойника, то, находясь в бескислородных условиях, фосфорная клетка, поглотившая его в аэротенках - во вторичных резервуарах, отдаст фосфор обратно в очищенную воду, тогда неизбежно пойдет повторное загрязнение», - рассказала инженер-технолог очистных сооружений канализации Лидия Васильева.

Принцип работы вторичных отстойников таков, что вода, прошедшая биологическую очистку, содержит биоактивные компоненты, чтобы растворить ил. Очищают стоки живые микроорганизмы. На предприятии не используются химические реагенты для очистки воды.

Иловой отстойник всегда работает при высокой нагрузке. Обычно в составе воды до 50% ила. Поэтому только своевременный уход за очистными сооружениями обеспечивает экологическую безопасность сточных вод.