ЖКХ

Повлекший образование свалки перенос контейнера для ТКО в Пскове объяснили в «Экопроме»

Контейнер для твердых коммунальных отходов на улице Железнодорожной, 5 в Пскове перенесли в другое место по запросу депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, в связи с коллективным обращением от местных жителей, а также по причине того, что прошлая площадка не была включена в соответствующий реестр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Контейнер для ТКО по данному адресу перенесли с пешеходной зоны на перекрестке улиц Железнодорожной и Паровозной в Пскове на основании запроса депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой, в связи с поступившим коллективным обращением от жителей по данному вопросу, а также на основании отсутствия данного места накопления в реестре площадок накопления ТКО», - сообщили в филиале ООО «Экопром».

В компании напомнили, что схему размещения мест накопления ТКО определяют органы местного самоуправления.

«Органами местного самоуправления обустроена площадка места накопления ТКО, включенная в реестр, у дома №4 на улице Железнодорожной. В связи с чем контейнер с перекрестка улиц Железнодорожной (у дома №5) и Паровозной в Пскове перевезен на вышеуказанную оборудованную контейнерную площадку», - пояснил региональный оператор по обращению с ТКО.

В компании добавили, что по вопросу ликвидации стихийной свалки на прошлом месте расположения контейнера можно обратиться в администрацию Пскова.

Смотрите также Стихийная свалка образовалась в Пскове из-за исчезновения контейнера для ТКО

Ранее местная жительница обратилась к Алесе Михачевой с данным вопросом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).