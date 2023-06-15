ЖКХ

«Экопром» начнет вывозить мусор из деревни Лобачево Невельского района

Вывоз мусора организуют из деревни Лобачево Невельского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Сегодня все больше и больше людей осознают важность сохранения чистоты и экологичности окружающей среды. Независимо от того, где мы живем, в городе или деревне, чистота и забота о природе должны стать нашим приоритетом. Проблема вывоза отходов стоит особенно остро в глубинке, где нет крупных социальных структур», – рассказали в «Экопроме».

В филиале отметили, что отсутствие системы управления отходами ведет к накоплению мусора, что может привести к различным негативным последствиям. Крайне важно на местном уровне решать вопросы, связанные с вывозом отходов даже из самых маленьких населенных пунктов. Это позволит поддерживать территорию в санитарном и экологическом порядке, уверены в компании.

Одним из таких населенных пунктов является деревня Лобачево Ивановской волости Невельского района, в которой находится 22 дома и проживает около 50 человек. С 17 июня 2023 филиал ООО «Экопром» будет осуществлять вывоз ТКО из указанной деревни в первую и третью субботу месяца. Способ сбора отходов: мешковой. Место сбора: вдоль дороги.