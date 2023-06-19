ЖКХ

«Кузница»: Работа муниципального предприятия Пскова «Горводоканал». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 июня. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорили об обеспечении населения города Пскова холодной водой. В августе этого года псковский Горводоканал отметит 89 лет с момента основания. На сегодняшний день наш Горводоканал – это ветеран производства или предприятие, идущее в ногу со временем? Муниципальное предприятие сегодня не только подает воду в дома горожан, но и отводит использованную. И занимается ливневой канализацией. Как ведется работа в этом непростом направлении? В минувшем году в Пскове был объявлен ребрендинг крышек люков: сколько это стоит и есть ли НЗ на случай банального воровства? Из чего складывается стоимость воды? Сколько километров сетей Горводоканал переложит в этом сезоне? И как синхронизируются графики коммунальщиков и дорожников?

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила эти и другие вопросы с экспертами.