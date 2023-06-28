ЖКХ

В Псковской области обеспечили техническую возможность догазификации 24 тысяч домовладений

В Псковской области обеспечена техническая возможность догазификации 24 тысяч домовладений. Сегодня состоялось заседание штаба по газификации Псковской области под руководством губернатора региона Михаила Ведерникова. В мероприятии в формате видеоконференцсвязи принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Основной темой мероприятия стала догазификация. К настоящему времени с жителями Псковской области заключено более 15,7 тыс. договоров на ускоренное подключение к газовым сетям. Свыше 11,5 тыс. договоров исполнены. Техническая возможность догазификации создана для 24 тыс. домовладений.

В рамках социальной газификации к настоящему времени в Псковской области построено 286 км газовых сетей.

«В текущем году планируется выполнить значительный объем работ по догазификации. Для этого интенсифицировано строительство внутрипоселковых газопроводов, принимаются новые заявки и продолжается заключение договоров с будущими потребителями. Кроме того, в регионе формируется хороший задел для расширения использования газа: по итогам выполнения программы развития газоснабжения и газификации области на 2021-2025 гг. будет газифицировано 10 районов - Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский, - а значит еще больше людей, социальных объектов и предприятий получат возможность пользоваться природным сетевым топливом», - отметил Сергей Густов.