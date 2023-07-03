Жители Любятово начали складировать ТКО возле урны на автобусной остановке

Жители микрорайона Пскова Любятово начали складировать твердые коммунальные отходы возле урны на автобусной остановке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«На улице Николая Васильева путают урны с мусорными контейнерами! Фотографии сделаны с разницей в несколько дней», - рассказали в ООО «СитиИнвестГрупп».
Ранее сообщалось, что в компании открыты вакансии подсобных рабочих.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: