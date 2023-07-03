ЖКХ

Жители Любятово начали складировать ТКО возле урны на автобусной остановке

Жители микрорайона Пскова Любятово начали складировать твердые коммунальные отходы возле урны на автобусной остановке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«На улице Николая Васильева путают урны с мусорными контейнерами! Фотографии сделаны с разницей в несколько дней», - рассказали в ООО «СитиИнвестГрупп».

Ранее сообщалось, что в компании открыты вакансии подсобных рабочих.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: