ЖКХ

Конкурс на замещение должности руководителя псковского фонда капремонта объявят в ближайшее время

Конкурс на замещение должности руководителя Фонда капремонта Псковской области объявят в ближайшее время. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на сессии областного Собрания 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Когда будет полноценный руководитель в фонде капремонта?» - спросил вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян.

«Процедура назначения руководителя регламентирована федеральным законодательством. Это конкурсная должность. Планируем в ближайшее время объявить конкурс», - ответил Сергей Грахов.

Напомним, Сергей Шарлаев покинул пост директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области в 2022 году. Исполняет обязанности руководителя регионального фонда капремонта Андрей Анисимов.