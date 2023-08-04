ЖКХ

Воду отключат в псковской деревне Писковичи из-за аварии на сетях

Воду отключат в деревне Писковичи Псковского района 7 августа из-за аварии на сетях, которая произошла на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения 5 августа. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на колхоз имени Залита.

«В результате выезда ремонтной бригады в смотровом колодце у многоквартирного дома №5, из которого идет утечка, аварийного участка не обнаружено, необходимо отключать воду и производить земляные работы рядом с колодцем, демонтировать пожарный гидрант внутри него. На эти работы, по предварительным оценкам, может потребоваться до восьми часов», - рассказала Наталья Федорова.

С учетом выходных дней предприятие принято решение не отключать холодное и горячее водоснабжение. Прекращение подачи воды потребителям произойдет утром в понедельник - 7 августа.

По информации представителя колхоза, срок ликвидации аварии в зависимости от сложности может занять от одного до двух дней. При этом во втором варианте подача воды с понедельника на вторник будет организована с 17.00 до 7.00.