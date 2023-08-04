ЖКХ

Водоснабжение восстановили в псковской деревне Писковичи

Водоснабжение восстановили в деревне Писковичи Псковского района. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По информации МУП «Колхоз имени Залита», ремонтные работы завершены, давление в системе водоснабжения восстановлено, стабилизировано, вода подаётся в систему с 18:30.

«Просьба к жителям: если в течении ближайших часов водоснабжение в ваших квартирах не восстановится, сообщать о неполадках в ЕДДС района по телефону: 29-31-13. Еще раз, приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим коллег из МП города Пскова "Горводоканал" за помощь с подвозом воды», - написала глава района.

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Ранее сообщалось, что воду в деревне Писковичи отключат из-за аварии, которая произошла на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения 5 августа.