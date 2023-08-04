ЖКХ

Работы по ликвидации аварии на трубопроводе начались в псковских Писковичах

Работы по ликвидации аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения начались в деревне Писковичи Псковского района сегодня, 7 августа. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Сейчас там работает бригада в количестве 5 человек. В настоящее время произведен демонтаж неработающего​ пожарного гидранта, ведется подготовка к установке фланцевых соединений для новой трубы. Одновременно идут работы по открытию второго смотрового колодца.

В 10.00 прибыла машина муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» с питьевой водой для жителей. Набрать воду можно на площадке у магазина «Пятерочка».

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Ранее сообщалось, что воду в деревне Писковичи отключат из-за аварии, которая произошла на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения 5 августа.